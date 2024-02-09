國軍氣球慈善家光光鼠叔 創作飛龍向孩童賀節
在澎湖陸軍一支部服役的周光明士官長，有一手氣球藝術技藝，在澎湖當地小朋友們擁有高人氣。他在軍媒前創作紅白藍國旗色的「飛龍」，向民眾與孩童賀節。
軍聞社報導，氣球魔術師「光光鼠叔」周光明在澎湖小學生及幼兒園小朋友間有高人氣，因他常利用休假公餘時間，無償、公益的前往澎湖地區的國小、幼兒園及家扶中心等，與小朋友們進行氣球教學與互動，累積場次迄今超過百餘場。
周光明說，他是土生土長的澎湖人，希望能讓更多小孩可以在童年時，一起快樂玩氣球。
周光明配合農曆春節的氛圍與「龍年」的精神，以造型汽球創作「氣球舞獅」與紅白藍國旗色的「飛龍」，與孩童互動。
周光明表達他在澎湖推廣氣球活動的想法，「我會繼續努力、不斷進步，希望讓這份感動能一直延續下去，讓更多澎湖小朋友們的童年，能更加幸福與快樂。」
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