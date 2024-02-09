聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈瑪星碼頭景觀橋遭撞凹 民眾批落漆

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
哈瑪星1號船渠碼頭景觀橋底部去年11月15日遭咒術渡輪碰撞，毀損處形成菱形黑洞。記者王勇超／攝影
哈瑪星1號船渠碼頭景觀橋底部去年11月15日遭咒術渡輪碰撞，毀損處形成菱形黑洞。記者王勇超／攝影

高雄黃色小鴨爆紅，遊客大量湧入，但民眾發現，台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」，去年11月15日把1號船渠碼頭景觀橋撞凹，至今未修復，咒術渡輪外觀也斑駁，直呼「不可思議」。高市工務局指獲報後檢測橋梁，確定結構安全無虞隔天開放步行，後續再向輪船公司求償。由於被撞橋梁修飾面板須訂做，最近缺工、缺料找不到人馬上承製，但會趕在2月底完成修補。

一名黃先生來高雄看黃色小鴨，順道前往哈瑪星觀光，發現1號船渠景觀橋底部破洞，好奇問當地居民，居民指著剛好要開往旗津的咒術渡輪說，「去年11月被這艘撞到，一直沒修好」。黃先生說，咒術渡輪船身為黑、白兩色，拍照時黑色一邊的船身很斑駁，像開了好幾年的舊船，慕名而來看了有點失望，知名景觀橋遲沒修復，實在不可思議。

記者直擊發現，景觀橋底部2片白色板子變形彎曲形成菱形黑洞，居民指「壞很久了，見怪不怪」。工務局道工處長林志東說，工務局獲報後馬上檢測，確定橋梁結構沒問題隔天即開放通行。由於被撞的橋梁飾板須訂做備料，因缺工、缺料且工程小，找不到人馬上承製，但會趕在2月底修補好。

輪船公司代理總經理翁佳彬說，咒術輪的動漫圖案是貼圖，部分因熱脹冷縮翹起脫落，會請廠商馬上更換，預計1天完工。市議員簡煥宗說，黃色小鴨進駐高雄、鼓山魚市場重新開幕，觀光人潮正多，但碼頭景觀橋去年11月就碰撞受損，竟拖到民眾爆料才處理？相關單位應加強橫向聯繫，別讓遠地遊客壞了遊興。

碼頭

延伸閱讀

哈瑪星景觀橋底遭「咒術」渡輪撞損仍未修復 遊客：不可思議

黃色小鴨吸引觀光客！高雄過年住房率95%

高雄神木級菩提樹被砍頭 愛樹人點名陳其邁「震怒一下」

黃色小鴨公仔是中國製 高市觀光局：非市府商品

相關新聞

韓國瑜春聯喊價4800元！連議員都遭殃 她嘆：我的韓院長被幹走

政壇名人署名春聯到底有多搶手？新科立法院長韓國瑜的署名的燙金版春聯，目前在網路傳出要價4800元，發到藍營民代服務處馬上...

哈瑪星碼頭景觀橋遭撞凹 民眾批落漆

高雄黃色小鴨爆紅，遊客大量湧入，但民眾發現，台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」，去年11月15日把1號...

影／區區15元停車費…金門大媽咆哮逼哭收費員遭圍剿 兒子出面急道歉

金門日前發生一起女駕駛因不滿收費員開停車單收費，向收費員咆哮，遭路見不平的民眾拍下傳上網。畫面中女駕駛不斷怒罵收費員，「...

劃定特定水土保持區禁開發 屏東今年新增瑪家、牡丹鄉2區

屏東縣境三分之二土地屬地勢陡峭的山坡地，其中部分山坡地及地質環境為崩積土或石質土，為加強水土保持與維護，縣府今年度完成劃...

年節將近 陳其邁訪視獨居長輩致贈禮盒送暖

農曆春節將近，高雄市長陳其邁前往仁武跟大社拜訪獨居長輩，致贈禮盒和保暖物資。76歲黃姓阿公開心分享唱歌、泡茶等興趣，陳其...

新春送美金1元現鈔開運紅包 屏東華山萬福宮限學童有用意

主祀謝府元帥的屏東市廣東路華山萬福宮，今年除夕夜除了舉辦有別於傳統「搶頭香」的「拜頭香」外，年初一至初三還將發送1元美金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。