哈瑪星碼頭景觀橋遭撞凹 民眾批落漆

高雄黃色小鴨爆紅，遊客大量湧入，但民眾發現，台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」，去年11月15日把1號船渠碼頭景觀橋撞凹，至今未修復，咒術渡輪外觀也斑駁，直呼「不可思議」。高市工務局指獲報後檢測橋梁，確定結構安全無虞隔天開放步行，後續再向輪船公司求償。由於被撞橋梁修飾面板須訂做，最近缺工、缺料找不到人馬上承製，但會趕在2月底完成修補。

一名黃先生來高雄看黃色小鴨，順道前往哈瑪星觀光，發現1號船渠景觀橋底部破洞，好奇問當地居民，居民指著剛好要開往旗津的咒術渡輪說，「去年11月被這艘撞到，一直沒修好」。黃先生說，咒術渡輪船身為黑、白兩色，拍照時黑色一邊的船身很斑駁，像開了好幾年的舊船，慕名而來看了有點失望，知名景觀橋遲沒修復，實在不可思議。

記者直擊發現，景觀橋底部2片白色板子變形彎曲形成菱形黑洞，居民指「壞很久了，見怪不怪」。工務局道工處長林志東說，工務局獲報後馬上檢測，確定橋梁結構沒問題隔天即開放通行。由於被撞的橋梁飾板須訂做備料，因缺工、缺料且工程小，找不到人馬上承製，但會趕在2月底修補好。

輪船公司代理總經理翁佳彬說，咒術輪的動漫圖案是貼圖，部分因熱脹冷縮翹起脫落，會請廠商馬上更換，預計1天完工。市議員簡煥宗說，黃色小鴨進駐高雄、鼓山魚市場重新開幕，觀光人潮正多，但碼頭景觀橋去年11月就碰撞受損，竟拖到民眾爆料才處理？相關單位應加強橫向聯繫，別讓遠地遊客壞了遊興。