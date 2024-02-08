影／區區15元停車費…金門大媽咆哮逼哭收費員遭圍剿 兒子出面急道歉

金門日前發生一起女駕駛因不滿收費員開停車單收費，向收費員咆哮，遭路見不平的民眾拍下傳上網。畫面中女駕駛不斷怒罵收費員，「不然是要怎麼，我就停1分鐘而已」，高分貝引來周邊民眾注意，錄下整段過程，據了解，該名收費員後來委屈到哭出來，並表示要自己繳，此事件引起網路熱議與撻伐，讓這位女駕駛的兒子趕緊在網路上幫媽媽道歉，盼平息風波。

這起事件發生在2月6日下午4點多，有名年紀偏長的女子開著車載著家人停到位於金湖衛生行政大樓旁，台灣銀行對面的停車場，收費員過去開收費單，女駕駛一下車後就是高分貝怒吼「不然是要怎麼，我就停1分鐘而已」。

眼見情況尷尬，車上的家人緩頰說，沒關係讓他開單，又引起女子的不滿，不斷咆哮怒罵「我人在車上，為什麼要開單」之類，「不是15元的問題，為什麼要給他開」 高分貝引起周邊民眾關注，並有人PO上網路。

對此，有民眾認為，罵人是不對的，覺得收費員很無辜，他也是按照規定來做，既然有規定要收費，駕駛應該要了解，咆哮收費員的行為是不合理的。也有民眾覺得，使用者付費是合理的，但若政府目的在提升車格周轉率，不妨可考慮前30或是15分鐘內免費，比較便民。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，經了解應是民眾對停車觀念的誤解與差異，目前金湖鎮停車場收費是為促進周轉率，此事件應是民眾與停車開單時間的認知不同，據聞該位駕駛也已經向當事人道歉，兩方已取得和解。