旗山燈會斗笠燈走陰森風？遊客看法兩極 攤商：怪…美的

農曆新年即將到來，高雄旗山老街往年一直是遊客踩春的選項之一，今年旗山區公所特別推出街景燈藝秀，但位於永福街的大溝頂水圳上的斗笠燈、染布燈，卻被在地人直呼有些陰森。遊客看法兩極，商家則認為每個人欣賞角度不同，區公所表示佈置是由廠商設計發想，希望能讓水圳也能呈現不同的新年氣氛。

旗山老街去年勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街第一名，今年過年旗山區公所更推出「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，還有社區手工編織花燈、懷舊紅燈籠，永安街水圳也有斗笠燈、手作染布燈，更打造6米恐龍入侵旗山武德殿，玉蕉龍趴在屋瓦上裝萌。

但位於旗山永福街大溝頂水圳的斗笠燈，卻讓長期關心旗山地方事務的「台青蕉樂團」團長王繼維看得頻搖頭，他在臉書發文表示，「晚上看過去大溝頂冷風森」，並以「旗山燈會鬼談」暗諷。記者實地探查發現，旗山老街已經開始掛滿各式各樣的燈飾，各具特色，讓人更感受到濃濃的年味。

位於旗山老街中段的大溝頂水圳，以老街為界，一邊水溝上掛滿染布燈、一邊掛著斗笠燈，外地遊客看法兩極，較傳統年長者認為斗笠掛燈，有點「中元」味，帶著老婆路經旗山順道逛老街的湯先生就認為「怪怪的」，也沒什麼美感。與同學騎機車春遊的楊姓大學生倒是覺得很新奇，並表示大街上一長串的燈籠很壯觀漂亮。一旁商家則認為每年燈節都有不同裝置點綴，每個人看法感受皆不同，只要有人潮，何必去在乎一些奇特的想法，「我就覺得挺美的呀！」