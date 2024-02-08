快訊

丟丟妹年前拋震撼彈！新歡長相曝光 相識經過全說了

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗山燈會斗笠燈走陰森風？遊客看法兩極 攤商：怪…美的

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
旗山武德殿屋頂上的恐龍裝置藝術，也是這次旗山燈會特色之一。圖／高雄市政府提供
旗山武德殿屋頂上的恐龍裝置藝術，也是這次旗山燈會特色之一。圖／高雄市政府提供

農曆新年即將到來，高雄旗山老街往年一直是遊客踩春的選項之一，今年旗山區公所特別推出街景燈藝秀，但位於永福街的大溝頂水圳上的斗笠燈、染布燈，卻被在地人直呼有些陰森。遊客看法兩極，商家則認為每個人欣賞角度不同，區公所表示佈置是由廠商設計發想，希望能讓水圳也能呈現不同的新年氣氛。

旗山老街去年勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街第一名，今年過年旗山區公所更推出「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，還有社區手工編織花燈、懷舊紅燈籠，永安街水圳也有斗笠燈、手作染布燈，更打造6米恐龍入侵旗山武德殿，玉蕉龍趴在屋瓦上裝萌。

但位於旗山永福街大溝頂水圳的斗笠燈，卻讓長期關心旗山地方事務的「台青蕉樂團」團長王繼維看得頻搖頭，他在臉書發文表示，「晚上看過去大溝頂冷風森」，並以「旗山燈會鬼談」暗諷。記者實地探查發現，旗山老街已經開始掛滿各式各樣的燈飾，各具特色，讓人更感受到濃濃的年味。

位於旗山老街中段的大溝頂水圳，以老街為界，一邊水溝上掛滿染布燈、一邊掛著斗笠燈，外地遊客看法兩極，較傳統年長者認為斗笠掛燈，有點「中元」味，帶著老婆路經旗山順道逛老街的湯先生就認為「怪怪的」，也沒什麼美感。與同學騎機車春遊的楊姓大學生倒是覺得很新奇，並表示大街上一長串的燈籠很壯觀漂亮。一旁商家則認為每年燈節都有不同裝置點綴，每個人看法感受皆不同，只要有人潮，何必去在乎一些奇特的想法，「我就覺得挺美的呀！」

旗山區長謝健成則表示，今年燈節全交由廠商設計發想，至於斗笠燈的涵義他也直言不清楚，至於手作染布燈他表示，這些染布都是去年活動所染，今年燈節特別拿出來佈置，希望能讓燈會有不同的燈光氣氛。

旗山區長謝健成表示，永福街水圳染布燈的染布，都是去年活動所做，特別拿出來佈置，希望能創造不同的燈光效果。記者蔡世偉／攝影
旗山區長謝健成表示，永福街水圳染布燈的染布，都是去年活動所做，特別拿出來佈置，希望能創造不同的燈光效果。記者蔡世偉／攝影
遊客對於斗笠燈看法兩極，有人覺得怪，有人覺得新奇有趣。記者蔡世偉／攝影
遊客對於斗笠燈看法兩極，有人覺得怪，有人覺得新奇有趣。記者蔡世偉／攝影
旗山老街上燈籠高高掛形成燈海，相當壯觀。記者蔡世偉／攝影
旗山老街上燈籠高高掛形成燈海，相當壯觀。記者蔡世偉／攝影
台青蕉樂團團長王繼維在臉書表達對於旗山燈會佈置方式的質疑。記者蔡世偉／翻攝
台青蕉樂團團長王繼維在臉書表達對於旗山燈會佈置方式的質疑。記者蔡世偉／翻攝

燈會 老街

延伸閱讀

科技感滿滿！竹北燈會翼龍提燈超吸睛 16日起快閃發放

影／先嗇宮「魚躍龍門」搶先點燈 數分鐘煙火點亮星空

台灣燈會有1800名志工 腳踏車輪胎漏氣也找他們

綠批4900萬桃園燈會做不出主燈？ 桃市府：鄭文燦的燈會也沒主燈

相關新聞

旗山燈會斗笠燈走陰森風？遊客看法兩極 攤商：怪…美的

農曆新年即將到來，高雄旗山老街往年一直是遊客踩春的選項之一，今年旗山區公所特別推出街景燈藝秀，但位於永福街的大溝頂水圳上...

美濃賞花看豬八戒吃番茄 杉林花海情人節開放自由採

農曆新年假期即將到來，往年總吸引大批民眾前往拍照打卡的高雄美濃、杉林兩地的花海也已準備就緒。今年美濃不僅有美不勝收的花田...

哈瑪星景觀橋底遭「咒術」渡輪撞損仍未修復 遊客：不可思議

台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」去年11月15日發生碰撞1號船渠碼頭景觀橋事故，造成景觀橋底部出現凹...

南下台東、墾丁首日尚順暢 尖峰時段錄影機取締要出動了

春節7天連假今天起展開，往返台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮段，縣警局交控中心車流數據顯示，上午時段南下車流在200...

影／陳福海金門機場接機 發送福袋迎接鄉親返鄉過年

今天是春節假期的第一天，金門尚義機場陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、金門航空站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現...

龍年大型斗方春聯降落 高雄風景區添年味

為迎接龍年到來，高雄市政府觀光局特別在各大景區妝點新年氛圍佈景，攜手在地藝術家，在愛河、蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。