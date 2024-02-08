龍年大型斗方春聯降落 高雄風景區添年味
為迎接龍年到來，高雄市政府觀光局特別在各大景區妝點新年氛圍佈景，攜手在地藝術家，在愛河、蓮池潭、金獅湖、崗山之眼、月世界、旗津等景區都佈置了可愛應景的活潑繪畫超大龍年斗方春聯，提供遊客拍照打卡及分享親友沾喜氣。
觀光局長高閔琳指出，高雄風景區不只景色優美更兼具人文特色，蓮池潭、金獅湖廟宇林立，非常適合春節期間前往走春並到周邊廟宇參香祈福，而金獅湖還有全國最大的網室蝴蝶園，蝴諧音「福」，具有吉祥象徵，非常適合闔家至金獅湖賞蝶。
而愛河、旗津、崗山之眼、月世界等景區分別位於水岸或山區，民眾可在愛河搭乘愛之船和貢多拉船賞景遊河；而旗津海岸有彩虹教堂及黃金海韻等造景可拍照打卡；崗山之眼的天空廊道造型獨特、視野廣闊，而月世界惡地地形則是全國知名，皆非常適合新年走春。
高閔琳表示，今年觀光局再度與擅長可愛逗趣書法繪畫的在地素人插畫家劉孜孜合作，以龍年諧音和各景區地標入畫，繪製一系列高雄景區專屬春聯。蓮池潭「HAPPY龍虎哩」、金獅湖「龍飛蝶舞」、愛河「出水福龍」、旗津「魚躍龍門」、崗山之眼「龍來企逃」、月世界「HAPPY龍TO YOU」，超大龍年春聯每一張都很可愛逗趣。
今年2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，以黃色小鴨作為主燈、點亮愛河灣，並以免費遊樂設施和在地藝術家大型裝置妝點16—18號碼頭。而在高雄的「三山」——鳳山、旗山、岡山，也有以「龍騰鳳翔亮新城 旗福獻瑞耀岡山」為主題的地區型燈會，2月8日起在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場。
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