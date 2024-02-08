黃色小鴨吸引觀光客！高雄過年住房率95%

高雄市長陳其邁今天上午到交通局智慧運輸中心，視察慰勞春節疏運工作。陳其邁說，今年黃色小鴨吸引很多外縣市的觀光客到高雄過年，觀光飯店的住房率達到95%以上，最多人潮的地方是集中在黃色小鴨、駁二等周遭區域，優先建議要來看黃色小鴨的人搭乘捷運。

高雄市交通局智慧運輸中心在春節期間持續進行全市交通流量監控工作，透過大數據與創新技術進行交通管理，以確保交通安全與順暢，陳其邁在今天小年夜的上午，慰問辛勤的中心同仁，表達感謝與慰問。

陳其邁說，交通局這套智慧交通系統，連線有5700個路口的交通號誌，可透過大數據分析即時人數、累積多少人數密度，來調撥交通人員跟交通號誌，可以監管演唱會的疏散、景點的交通狀況，連國外的城市也來考察。

高雄現在最多人潮的地方集中在黃色小鴨、駁二等周遭的區域，建議從外縣市來高雄看黃色小鴨的觀光客，優先搭乘捷運到哈瑪星站或鹽埕埔站，都是最方便最迅速。

陳其邁建議，外縣市遊客如果開車來高雄看黃色小鴨，盡量利用21號碼頭、展覽館還有夢時代周遭停車的空間，如果是從高雄市區要到黃色小鴨的愛河灣，高捷中央公園站、三多商圈站有定期接駁公車。

陳其邁表示，高雄今年的人潮非常多，黃色小鴨吸引非常多外縣市的旅客到高雄過年，市府在盤點觀光飯店的住房率，大概達到95%以上，「可以說是非常、非常高」，除了看黃色小鴨之外，熱門的景點包括旗山老街、美濃花海、原鄉桃源區賞櫻踏青，也都是非常不錯的選擇。

初二回娘家，很多人會去旗津吃海鮮，田寮月世界、內門宋江陣以及內門宗教聖地，也有很多拜拜行程帶來車潮，初三、初四旗山老街、美濃會湧現觀光人潮，交通局未來希望能把車輛內設的導航，與城市資料庫的大數據連接，提供市民即時最方便的服務。