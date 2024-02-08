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「高雄櫻花季」3月登場 憑票可換商圈夜市券

中央社／ 高雄8日電

由統一超商及寬寬整合行銷聯合主辦的「高雄櫻花季」將於3月22至24日在高雄夢時代廣場舉行，卡司陣容包括多組日韓知名藝人。高市經發局表示，歌迷憑門票還可兌換50元商圈夜市優惠券。

「高雄櫻花季」將於3月22至24日連續3天在高雄夢時代廣場舉行，日前釋出多組日韓知名藝人名單，包括華莎、BoA、SUPER JUNIOR-D&E 等韓星及FRUITSZIPPER、卡莉怪妞、中孝介等日星，卡司陣容豪華。

經發局長廖泰翔說，這次統一超商首創音樂節品牌「高雄櫻花季」市府也一起助攻，歌迷憑櫻花季門票即可兌換50元商圈夜市優惠券，可到高雄的商圈、夜市、合作店家消費，歡迎大家3月齊聚高雄，體驗港都熱情。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，3月高雄演唱會連發，不只有洛史都華、五月天等演唱會，加上「高雄櫻花季」及在高雄駁二藝術特區的「大港開唱」，相信將吸引許多人潮抵達高雄、創造觀光消費。

主辦單位寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，高雄櫻花季回應歌迷敲碗，加碼韓星、日星各1組，分別為人氣男團SHINee成員「萬能鑰匙」KEY及日本知名歌手夏川里美。

此外，除了日、韓歌手外，還有啦啦隊女孩林襄、李芷霖、張雅涵，歌手邱鋒澤、陳零九、梁文音、范逸臣、馬念先、麋先生等。陳功儒說，高雄櫻花季卡司強大，門票非常熱門，但呼籲民眾勿購買來路不明之票券，避免引發票券糾紛。

經發局指出，高雄櫻花季活動現場並集結超過40家品牌，包括各大酒商、人氣美食、知名生活及時尚品牌，同時憑門票可兌換商圈夜市優惠券，到高雄44處商圈、夜市和超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋等店家折抵消費。

夜市 演唱會 高雄市

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