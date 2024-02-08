濕冷飄雨...小年夜台南傳統市場湧進採買人潮 警堅守崗位

今天開始連續七天的春節連假，一大早天氣濕冷，飄著小雨，台南市警六分局加派警力在南區金華市場、鹽埕市場、利南市場、台86線台南端等重要交通崗位交通疏導，持續監控各路口交通流量，即時與警廣連線回報路況，盼每位歸鄉似箭遊子都平安返家。

農曆春節小年夜，不少民眾早起到南區傳統市場，採買大批年貨年菜，手裡提著大包小包，準備回家燒一手好菜，款待返家子女，好好團圓。

黃姓警員在傳統市場交通疏導，連假第一天，雖起了大早上班，在陰雨中指揮交通，感受到那分暖意與年節氛圍。

台南市警六分局表示，今年年初正值總統選舉，警察歷經選舉、維安勤務後，緊接「加強重要節日安全維護工作」，以治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大主軸，希望民眾能平安過好年。