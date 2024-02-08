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濕冷飄雨...小年夜台南傳統市場湧進採買人潮 警堅守崗位

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
春節連假第一天，許多民眾到台南市南區金華公有零售市場採買年貨，警員堅守崗位交整。記者黃宣翰／翻攝
春節連假第一天，許多民眾到台南市南區金華公有零售市場採買年貨，警員堅守崗位交整。記者黃宣翰／翻攝

今天開始連續七天的春節連假，一大早天氣濕冷，飄著小雨，台南市警六分局加派警力在南區金華市場、鹽埕市場、利南市場、台86線台南端等重要交通崗位交通疏導，持續監控各路口交通流量，即時與警廣連線回報路況，盼每位歸鄉似箭遊子都平安返家。

農曆春節小年夜，不少民眾早起到南區傳統市場，採買大批年貨年菜，手裡提著大包小包，準備回家燒一手好菜，款待返家子女，好好團圓。

黃姓警員在傳統市場交通疏導，連假第一天，雖起了大早上班，在陰雨中指揮交通，感受到那分暖意與年節氛圍。

台南市警六分局表示，今年年初正值總統選舉，警察歷經選舉、維安勤務後，緊接「加強重要節日安全維護工作」，以治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大主軸，希望民眾能平安過好年。

警方說，請民眾出門前最後先做功課、了解停車資訊、替代道路，或收聽警廣、下載相關APP，瞭解最新路況與交通流量。警察過年期間不打烊，民眾若有需要警察協助之處，可撥打110或洽詢鄰近的警察機關。

今天小年夜，許多民眾到台南市南區金華公有零售市場採買年貨，警員堅守崗位交整。記者黃宣翰／翻攝
今天小年夜，許多民眾到台南市南區金華公有零售市場採買年貨，警員堅守崗位交整。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察

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