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春節桃源賞花逛南橫看過來 這些交管措施要注意

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
為避免春節期間賞花、登山人潮造成道路壅塞，六龜分局將視情況進行交通管制。圖／六龜分局提供
為避免春節期間賞花、登山人潮造成道路壅塞，六龜分局將視情況進行交通管制。圖／六龜分局提供

一年一度的高雄櫻花季已於1月20日在桃源區寶山里二集團櫻花公園展開序幕，一直持續至過年後2月18日結束，想賞櫻的朋友千萬別錯過，而想利用南橫春遊的朋友也要注意交通管制事項。六龜分局為維護當地道路交通秩序，將於實施交通管制措施，並視交通狀況機動調整疏導管制。

高雄桃源區櫻花公園自1月中旬就櫻花盛開，時至今日仍有山櫻花等盛開，欲前往賞櫻或至藤枝森林遊樂區休憩或登山的朋友，因遊樂區周邊停車位不多，如附近已無停車位，可運用寶山社區發展協會規劃之接駁車服務，與高雄市政府警察局六龜分局共同配合疏散車潮。

接駁車在寶山里(假日市集)、櫻花公園、藤枝國家森林遊樂區設有接駁站，遊客可騎車或開車進入寶山社區後，再轉搭接駁車前往賞櫻或進入森林遊樂區。需留意接駁車需付費，然而憑接駁車當日車票，可享藤枝國家森林遊樂區半票入園優惠(1張限1人使用)。

六龜分局特別提醒上山賞花及遊憩民眾，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量結伴出遊或搭乘大眾運輸系統，或可預約善用幸福巴士、幸福小黃，及社區9人座小巴，來趟輕鬆愉悅的心靈之旅。

用路人也請隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛或利用替代道路，並遵守各路口執勤員警指揮疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

六龜分局為維護南橫山區、賞花、遊樂區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締違規停車外，並將於下列地點實施交通管制措施，並視交通狀況機動調整疏導管制及範圍：

一、南橫上山管制：梅山口至向陽路段東西兩端開放時間為上午7時至下午2時進入，並於下午5時車輛須離開管制路段，下午5時後淨空該路段，每周二、周四不開放。

二、為因應農曆過年7天連假的旅遊人潮，公路局於2月8日(周四)及2月13日(周二)共兩日取消管制通行，亦即是過年期間每日皆開放通行，以提供遊客更優閒的休憩旅遊行程及環境，開放時段仍為早上7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

三、櫻花公園彈性管制點：藤枝聯外道路16.5K與櫻花公園路口及二集團三叉路口等2處。

六龜 南橫 森林遊樂區 櫻花季

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