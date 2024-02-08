屏東鳳梨彩帽田 關注穿山甲保育

鳳梨採收前45天，農民會幫鳳梨戴上帽子防曬，搭配各種顏色的彩帽讓鳳梨田展現不同地景面貌，屏東縣繼去年推出的草鴞鳳梨彩帽地景，今年延續生態保育理念由16名青年為10萬顆鳳梨戴上彩帽，推出「山腳邊的穿山甲母子」，揭開保育類動物穿山甲的神秘面紗。

屏東縣今年鳳梨彩帽田以穿山甲為主軸，由去年青年創新創業提案競賽獲農客松評審大獎的團隊發想。鳳梨彩帽地景位在沿山公路185線高樹鄉銀獅農莊旁，發動16名青年，花12天用無人機測繪技術從拉線、戴帽、修補完成。面積約2公頃、約10萬顆鳳梨，青年團隊用彩帽編織成可愛穿山甲母子，小隻穿山甲趴在穿山甲媽媽的尾巴，呈現穿山甲育幼面貌。

參與彩帽田發想的許雅玟，是屏科大野生動物保育研究所鳥類研究室成員，林麗貞就讀高師大跨領域藝術研究所。

兩人表示，面臨生存危機的保育類穿山甲全身鱗片，又與龍的外型相仿，沿山公路185線從高樹大津到枋寮水底寮，淺山農田交會處常有救傷案件，透過彩帽地景盼反映穿山甲昔遭盜獵，今有遊蕩犬侵犯及路殺威脅的生態課題。

縣長周春米說，今年在銀獅農場鳳梨田區，雙層巴士上即可遠眺壯闊穿山甲圖案，並將大武山等美景盡收眼底，縣府提振觀光的同時，也期待喚起大眾對穿山甲生態保育的關注。