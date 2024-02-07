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春節廟宇走春 歸來慈天宮連擲20個聖筊送現金200萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出20個聖筊可獲現金200萬元。圖／歸來慈天宮提供
屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出20個聖筊可獲現金200萬元。圖／歸來慈天宮提供

春節來臨，民眾廟宇走春祈福拜拜，屏東市歸來慈天宮今年第四年舉辦擲筊拚大獎，擲筊免費，現場排隊，前兩年連20次擲出聖筊，可獲大獎一輛汽車，今年將汽車換成200萬元現金，詢問度超高，有中北部民眾要到墾丁玩，特別先到慈天宮試手氣，不過前兩年大獎汽車都未送出，去年連續擲出聖筊最多17次。

歸來慈天宮表示，今年擲筊活動，大年初一2月10日、大年初二2月11日舉辦，今年第四次舉辦，先前兩次最大獎分別TOYOTA汽車一輛、賓士車一輛，要連續擲出20次聖筊，才能獲大獎，但都未送出。今年將大獎換成現金200萬元。

擲筊拚大獎，除現金組，還有機車組，連續擲出12次聖筊，就可以獲一輛機車，兩個名額。去年連續擲出12個聖筊有3人，最後三人PK賽；擲筊活動全程免費，現場排隊，不限年齡、不限次數，大年初一上午8點到12點，下午2點到5點，晚間7點到9點，初二則是上午8點到12點，下午2點到5點。

歸來慈天宮除擲筊拚大獎，舉辦祈福點燈抽電動腳踏車等多項好禮，現場也有躦轎腳改運保平安。屏東市歸來慈天宮是歸來地區信仰中心，涵蓋湖南、湖西、歸心里，有農特產三寶牛蒡、豆薯與青蔥，慈天宮內將歸來三里、三寶寫成對聯。

另外，屏東市華山萬福宮今年春節贈送「新春開運美金紅包」，從大年初一2月10日到大年初三2月12日，上午8點到10點，到廟裡參拜，限定國小、國中學童一人皆可領一份一元美金紅包，三天總計限量600份，送完為止。

屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出20個聖筊可以獲得現金200萬元，免費擲筊、現場排隊，不限年齡。圖／歸來慈天宮提供
屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出20個聖筊可以獲得現金200萬元，免費擲筊、現場排隊，不限年齡。圖／歸來慈天宮提供
屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出12個聖筊可獲得一輛機車，有兩個名額。圖／歸來慈天宮提供
屏東市歸來慈天宮大年初一、大年初二舉辦擲筊拚大獎，連續擲出12個聖筊可獲得一輛機車，有兩個名額。圖／歸來慈天宮提供

屏東 紅包 美金

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