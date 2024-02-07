快訊

高鐵返鄉驚魂！40多歲男子揮刀揚言殺人 車抵左營遭逮

國道3號南向「9車連環撞」 6人送醫 車流一度回堵逾3公里

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

高雄創業投資大賽 新創有機會獲千萬優惠貸款

中央社／ 高雄7日電

為協助新創公司對接市場，高雄市政府舉辦「高雄創業投資DEMODAY」大賽，報名至26日，入選團隊可享進駐高市新創場域1年免租金、最高可申請千萬優惠貸款等。

高雄市政府經發局發布新聞稿表示，活動邀請多家知名創投及企業策略投資機構參與投資評估，本次投資DEMO DAY更增設總額新台幣100萬元商業驗證補助經費。

經發局長廖泰翔表示，為了打造高雄友善的創新創業生態環境，鼓勵創新科技與在地產業合作，經發局先後成立「DAKUO數創中心」、「KO-IN智高點」及「大港創艦」等創新創業基地，整體培育空間超過3000坪，更媒合在地業者「以大帶小」發展新創生態系。

本次特別與國內各大創投及早期天使投資人合作「高雄創業投資DEMO DAY」，讓資本市場有機會以股權投資方式投資優秀團隊，也同步祭出許多資源，包含總額100萬的POB商業驗證獎金、進駐新創場域1年免租金優惠、申請1000萬額度的優惠貸款，期待透過這次競賽，讓資本市場看見更多優秀新創團隊，也讓高雄新創環境更加完善。

廖泰翔強調，去年透過KO-IN與DAKUO基地營運輔導單位「誠研創新」串接多家創投公司，陸續協助新創公司「埃爾思科技」、「競零再生科技」及「遠鴻生物科技」等取得早期市場資金，總投資額超過1億元。

國內知名創投達盈管顧副總經理滕曉峯表示，高雄創業投資DEMO DAY是一個創舉，一次邀集全國優秀新創提案，提供創投最有效率的看案評估模式，公司很有興趣參與並將積極評估合適個案來投資加速，歡迎國內有心募資成功團隊踴躍報名。

經發局表示，「高雄創業投資DEMO DAY」邀請第一線具備投資實績的天使投資人、國內創投代表、中大型企業策略投資經理人，以及專精於併購與財務輔導的專家群擔任評審團，將給予參加團隊最真實、最接地氣的投資評估意見反饋。

創業 團隊 高雄市

延伸閱讀

高雄里長交流協會總幹事揪團赴中招待 橋檢起訴

就愛下班與友喝一杯 高雄男一年九度酒駕被逮

高雄饗食天堂傳食物中毒！ 業者：全面清消、停業一天

疑食物中毒！ 高雄吃到飽餐廳今突停業1天 衛生局採檢中

相關新聞

屏東榮總設立1周年 通過衛福部地區、教學醫院評鑑

屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持...

災損施工 南橫公路哈利普松明隧道2月15日起又要交通管制

南橫公路155公里處哈利普松明隧道災損改善工程分兩階段進行，第一階段擋土牆、第二階段明隧道施工。繼2月初此路段實施通車管...

去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，一鳴驚人；金門縣農會則獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮...

影／屏東10萬顆鳳梨彩帽堆疊 揭開穿山甲的神秘面紗

鳳梨採收前45天農民會幫鳳梨戴上帽子防曬，屏東縣府結合地景藝術，搭配各種顏色彩帽，讓鳳梨田成為大地畫布，勞青處繼去年推出...

過年怕肥就是要運動！高市14處運動場館初二起陸續營業

農曆春節連假即將到來，高雄市政府運動發展局今天公布所屬14所運動場館及運動中心開工營業時間，鳳山運動園區與苓雅運動中心最...

影／為改善步道砍老菩提惹議 高市教育局將追究中正高工責任

高雄市中正高工近期進行通學步道改善工程，砍除10多棵大樹，包括被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體質疑。校方表示，樹木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。