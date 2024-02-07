快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東榮總設立1周年 通過衛福部地區、教學醫院評鑑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。圖／屏東榮總提供
屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。圖／屏東榮總提供

屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。

屏東榮總院長吳東霖說，對於評鑑成果表示由衷的喜悅和感激，醫院在2022年11月成立以來，全體員工不遺餘力地努力奮鬥，期盼能為地區居民提供更高品質的醫療服務。短短不到一年，醫院就取得如此優異的評鑑成績，這充分證明了醫院的實力和團隊的凝聚力。

吳東霖說，評鑑成果只是一個新的起點，醫院持續努力，今年朝向中度級急救責任醫院邁進。感謝所有員工在過去一段時間中努力和奉獻，期待未來醫院能夠取得更加出色的成績，為屏東地區的醫療做出更大的貢獻。

屏東榮總以準醫學中心的標準設立，專注於急重症醫療的在地化發展。著重於提供屏東地區的患者高品質的醫療服務，使屏東的病患不再需要跨越高屏溪，在屏東即可接受治療。

屏東榮總致力打造智能醫療，引入各項高科技設備，開幕以來，成功透過複合式手術室完成21台TAVI手術（經導管主動脈瓣膜植入術，transcatheter aortic valve implantation，TAVI），為偏鄉地區的急重症醫療帶來福音。

屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。圖／屏東榮總提供
屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。圖／屏東榮總提供

屏東 手術 榮總

延伸閱讀

屏東熱帶農業博覽會農再區消費滿額加碼！ 龍年抽「屏安好運籤」、春節送限量爆米花

影／屏東10萬顆鳳梨彩帽堆疊 揭開穿山甲的神秘面紗

台維斯盃／曾俊欣搶7落敗 趕飛機續拚積分

台維斯盃／首體驗台式應援 法國一哥讚球迷很尊重球員

相關新聞

屏東榮總設立1周年 通過衛福部地區、教學醫院評鑑

屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持...

災損施工 南橫公路哈利普松明隧道2月15日起又要交通管制

南橫公路155公里處哈利普松明隧道災損改善工程分兩階段進行，第一階段擋土牆、第二階段明隧道施工。繼2月初此路段實施通車管...

去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，一鳴驚人；金門縣農會則獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮...

影／屏東10萬顆鳳梨彩帽堆疊 揭開穿山甲的神秘面紗

鳳梨採收前45天農民會幫鳳梨戴上帽子防曬，屏東縣府結合地景藝術，搭配各種顏色彩帽，讓鳳梨田成為大地畫布，勞青處繼去年推出...

過年怕肥就是要運動！高市14處運動場館初二起陸續營業

農曆春節連假即將到來，高雄市政府運動發展局今天公布所屬14所運動場館及運動中心開工營業時間，鳳山運動園區與苓雅運動中心最...

影／為改善步道砍老菩提惹議 高市教育局將追究中正高工責任

高雄市中正高工近期進行通學步道改善工程，砍除10多棵大樹，包括被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體質疑。校方表示，樹木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。