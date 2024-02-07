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屏東榮總設立1周年 通過衛福部地區、教學醫院評鑑
屏東榮總在2022年11月成立，去年9月8日評鑑，衛福部近日公告最今評鑑結果，屏東榮總通過地區醫院、教學醫院評鑑合格，持續朝區域醫院努力。
屏東榮總院長吳東霖說，對於評鑑成果表示由衷的喜悅和感激，醫院在2022年11月成立以來，全體員工不遺餘力地努力奮鬥，期盼能為地區居民提供更高品質的醫療服務。短短不到一年，醫院就取得如此優異的評鑑成績，這充分證明了醫院的實力和團隊的凝聚力。
吳東霖說，評鑑成果只是一個新的起點，醫院持續努力，今年朝向中度級急救責任醫院邁進。感謝所有員工在過去一段時間中努力和奉獻，期待未來醫院能夠取得更加出色的成績，為屏東地區的醫療做出更大的貢獻。
屏東榮總以準醫學中心的標準設立，專注於急重症醫療的在地化發展。著重於提供屏東地區的患者高品質的醫療服務，使屏東的病患不再需要跨越高屏溪，在屏東即可接受治療。
屏東榮總致力打造智能醫療，引入各項高科技設備，開幕以來，成功透過複合式手術室完成21台TAVI手術（經導管主動脈瓣膜植入術，transcatheter aortic valve implantation，TAVI），為偏鄉地區的急重症醫療帶來福音。
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