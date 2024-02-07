災損施工 南橫公路哈利普松明隧道2月15日起又要交通管制

南橫公路155公里處哈利普松明隧道災損改善工程分兩階段進行，第一階段擋土牆、第二階段明隧道施工。繼2月初此路段實施通車管制之後，公路局南區工程養護分局今天宣布，2月15日（周四）起至4月30日（周二）止，此路段再度道路管制，管制時間可能每小時放行10分鐘或每兩小時10分鐘，六、日不管制。

去年杜蘇芮颱風豪雨來襲，台20線普松明隧道東側道路上邊坡出現7萬平方公尺土石坍滑，颱風過後常無預警坍方或落石。公路局南分局爭取1.86億修復經費。第一階段施作下邊坡高階式擋土牆，預計今年汛期前完工，後續接著辦理第二階段明隧道工程，明隧道長度約100公尺。

南分局指出，第一階段施工部分，施工位置與路面高差約50公尺，因谷側坡面陡峭又腹地不足，必須占用道路使用移動式起重機進行吊運施工材料及澆置混凝土等項作業。擋土牆共計6至7升層，每一升層施工時間10至14日，所以2月15日起進行道路管制，交通管制時間及方式如下。

1.每周一、周三及周五上午8點至中午12點及下午1點至5點，每1小時放行10分鐘（中午12點至下午1點不管制）。

2.每周二及周四上午8點至中午12點及下午1點至5點，每2小時放行10分鐘（中午12點至下午1點不管制）。

3.周六、周日及連續假日（4月4日至7日清明連假）不進行交通管制。