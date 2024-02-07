快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左三）接見金門縣農會理事長許玉昭（右三）與團隊，肯定他們協助農民，獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）接見金門縣農會理事長許玉昭（右三）與團隊，肯定他們協助農民，獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項。記者蔡家蓁／攝影

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，一鳴驚人；金門農會則獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮譽，金門縣長陳福海特別接見陳裕融頒贈「青農之光」賀匾，另頒給農會理事長許玉昭「益農利民」匾額祝賀。陳福海表示，農業是金門的根本，縣府一定全力協助農會，建構一個更友善的環境，讓金門成為更具友善與健康環境的島嶼。

「永續善農獎IPM Award」是推廣「作物有害生物綜合管理」的專門獎項，藉由建立「預防勝於治療」的概念，將作物病害、害蟲及雜草等影響控制在不損及經濟利益水準，並有效運用多元的防治方式，以減少化學農藥使用，兼顧生產、生態及生活之平衡。

陳裕融從事農業主要種植作物為瓜菜及牛番茄，原來讀中醫的他，回鄉後即投入農業生產，從無到有，靠的不是本身的專業知識，而是穩紮穩打、一步一腳印的從頭學起。去年，陳裕融參加第三屆永續善農獎遴選並加入產銷履歷驗證行列，他沿用安全農業政策規範，循序漸進、堅守初心，讓他第一次參加即一鳴驚人，獲選第三屆永續善農獎現場操作組榮耀。

在金門縣農會長期協助地區農民推廣行銷安全蔬果，建立「金門安全蔬果專櫃」，穩定銷售通路，確保民眾食安，獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組，也是對金門縣農會長期的耕耘給予高度的認同。

陳裕融提到，金門的農業資材都需靠台灣，且取得成本較高，希望公部門在運費各方面的問題能給予協助；陳福海說，農業的永續就要有產業的環境及經濟，不然是休閒農業，不是永續的農業；至於永續農業，就是要讓年輕人有更好的產業環境，農會和縣府要提出善農的環境條件。

陳福海強調，友善環境就是要有一個前瞻性的產業經濟，如果沒有就要調整，讓有意投入農業的獲得支持及後盾，未來有更多的青農，打造出金門友善的農業環境願景。 陳福海也期許及鼓勵陳裕融能再接再厲、精益求精，在農業這條路上能堅持、勇敢向前，讓金門能再多一位全國十大神農得主。

陳福海昨天是在縣長室接見第三屆永續善農獎得主陳裕融父子，以及縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游、總幹事文水成等人，縣府建設處長黃儒新、農林科長楊慧明在場陪同和觀禮。

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，金門縣長陳福海特別接見陳裕融鼓勵他再接再厲。記者蔡家蓁／攝影
從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，金門縣長陳福海特別接見陳裕融鼓勵他再接再厲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）接見金門縣農會理事長許玉昭，關心農業政策推動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）接見金門縣農會理事長許玉昭，關心農業政策推動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）接見陳裕融（右四）與金門縣農會團隊，肯定他們獲得第三屆永續善農獎殊榮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左三）接見陳裕融（右四）與金門縣農會團隊，肯定他們獲得第三屆永續善農獎殊榮。記者蔡家蓁／攝影

裕融 農會 金門

延伸閱讀

建構整潔友善金門 縣長陳福海邀集各鄉鎮長研商

影／小內閣有異動！金門人事頻繁「大風吹」 縣長陳福海這樣說

金湖2活動中心啟用 陳福海槓陳玉珍「教」她如何做立委

不是外傳黑馬！金門縣府第10波人事異動 新任環保局長竟是他

相關新聞

阿公店水庫大壩路燈全數拆除 遊客抱怨視線差、險象環生

北高雄的阿公店水庫有全台最長2.38公里的大壩，壩上的防汛道路連接環湖步道，能欣賞完整湖景，周末常有遊客健行，但路上整排...

影／為改善步道砍老菩提惹議 高市教育局將追究中正高工責任

高雄市中正高工近期進行通學步道改善工程，砍除10多棵大樹，包括被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體質疑。校方表示，樹木...

去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，一鳴驚人；金門縣農會則獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮...

影／屏東10萬顆鳳梨彩帽堆疊 揭開穿山甲的神秘面紗

鳳梨採收前45天農民會幫鳳梨戴上帽子防曬，屏東縣府結合地景藝術，搭配各種顏色彩帽，讓鳳梨田成為大地畫布，勞青處繼去年推出...

過年怕肥就是要運動！高市14處運動場館初二起陸續營業

農曆春節連假即將到來，高雄市政府運動發展局今天公布所屬14所運動場館及運動中心開工營業時間，鳳山運動園區與苓雅運動中心最...

高雄神木級菩提樹被砍頭 愛樹人點名陳其邁「震怒一下」

高雄中正高工近期因將改建人行道，砍除10多棵大樹，當中包含一棵被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體眾怒，嘆「看到這樣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。