去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

從事農業僅6年的陳裕融參加第三屆永續善農獎勇奪現場操作組獎項，一鳴驚人；金門縣農會則獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組獎項榮譽，金門縣長陳福海特別接見陳裕融頒贈「青農之光」賀匾，另頒給農會理事長許玉昭「益農利民」匾額祝賀。陳福海表示，農業是金門的根本，縣府一定全力協助農會，建構一個更友善的環境，讓金門成為更具友善與健康環境的島嶼。

「永續善農獎IPM Award」是推廣「作物有害生物綜合管理」的專門獎項，藉由建立「預防勝於治療」的概念，將作物病害、害蟲及雜草等影響控制在不損及經濟利益水準，並有效運用多元的防治方式，以減少化學農藥使用，兼顧生產、生態及生活之平衡。

陳裕融從事農業主要種植作物為瓜菜及牛番茄，原來讀中醫的他，回鄉後即投入農業生產，從無到有，靠的不是本身的專業知識，而是穩紮穩打、一步一腳印的從頭學起。去年，陳裕融參加第三屆永續善農獎遴選並加入產銷履歷驗證行列，他沿用安全農業政策規範，循序漸進、堅守初心，讓他第一次參加即一鳴驚人，獲選第三屆永續善農獎現場操作組榮耀。

在金門縣農會長期協助地區農民推廣行銷安全蔬果，建立「金門安全蔬果專櫃」，穩定銷售通路，確保民眾食安，獲得第三屆永續善農獎行銷推廣組，也是對金門縣農會長期的耕耘給予高度的認同。

陳裕融提到，金門的農業資材都需靠台灣，且取得成本較高，希望公部門在運費各方面的問題能給予協助；陳福海說，農業的永續就要有產業的環境及經濟，不然是休閒農業，不是永續的農業；至於永續農業，就是要讓年輕人有更好的產業環境，農會和縣府要提出善農的環境條件。

陳福海強調，友善環境就是要有一個前瞻性的產業經濟，如果沒有就要調整，讓有意投入農業的獲得支持及後盾，未來有更多的青農，打造出金門友善的農業環境願景。 陳福海也期許及鼓勵陳裕融能再接再厲、精益求精，在農業這條路上能堅持、勇敢向前，讓金門能再多一位全國十大神農得主。