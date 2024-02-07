影／屏東10萬顆鳳梨彩帽堆疊 揭開穿山甲的神秘面紗

鳳梨採收前45天農民會幫鳳梨戴上帽子防曬，屏東縣府結合地景藝術，搭配各種顏色彩帽，讓鳳梨田成為大地畫布，勞青處繼去年推出草鴞為主題的旺福鴞鳳梨彩帽地景，今年延續生態保育，由青年發想製作，為10萬顆鳳梨戴上彩帽，推出「山腳邊的穿山甲母子」，揭開保育類動物穿山甲神秘面紗。

屏東縣府勞青處、農業處與銀獅農場協力，今年鳳梨彩帽田以穿山甲為主軸，是由2023年屏東青年創新創業提案競賽，獲農客松評審大獎團隊「屏東緱鯪鯉」林麗貞、許雅玟發想，她們去年也參與草鴞地景創作。

許雅玟是屏科大野生動物保育研究所鳥類研究室成員，林麗貞就讀高師大跨領域藝術研究所，兩人關注生態保育，兩人分享，地景串連生態，今年是龍年，穿山甲充滿鱗片，又是狹長型與龍的外型相仿，穿山甲是保育類動物，更面臨生存危機，沿山公路185線從高樹大津到枋寮水底寮，淺山農田交會處，經常接獲穿山甲救傷案件，穿山甲早期面臨盜獵、現今遊蕩犬、路殺威脅，鳳梨彩帽地景，讓大家認識穿山甲。

許雅玟說，鳳梨彩帽地景，面積約2公頃、約10萬顆鳳梨，用不同顏色彩帽編織成可愛穿山甲母子，小隻穿山甲趴在穿山甲媽媽的尾巴，呈現穿山甲育幼面貌，穿山甲面臨遊蕩犬威脅，若尾巴被咬掉，會影響育幼。

「山腳邊的穿山甲母子」鳳梨彩帽地景，位在沿山公路185線高樹鄉銀獅農莊旁，許雅玟說，包括她們發動16人青年團隊，歷時12天，用無人機測繪技術，從拉線、戴帽、修補，終於完成。

縣長周春米表示，今年185觀光路線最神祕景點位於銀獅農場鳳梨田區，在雙層巴士上遠眺可以看到壯闊穿山甲圖案，旁邊大武山景與一望無際鳳梨田盡收眼底，縣政府在提振觀光同時，也期待喚起大眾對穿山甲生態保育的關注。

勞青處表示，鳳梨彩帽田因配合農民鳳梨採收期間限定，穿山甲母子預計到三月底，周邊彩虹彩帽圖案3月1日採收。讓大家認識穿山甲保育，高樹智慧農業學校2月12日到3月31日推出「守旺沿山－Go Fun Paradise」185穿山甲保育系列特展，大年初三至初五連3天辦理「好運接龍走春市集」，可領到限量穿山甲圖案特色紅包袋及春聯。