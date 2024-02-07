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阿公店水庫大壩路燈全數拆除 遊客抱怨視線差、險象環生

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
阿公店水庫大壩上的防汛道路整排路燈去年7月遭工務局全數拆除，遊客抱怨夜晚視線不佳，易發生意外。記者宋原彰／攝影
阿公店水庫大壩上的防汛道路整排路燈去年7月遭工務局全數拆除，遊客抱怨夜晚視線不佳，易發生意外。記者宋原彰／攝影

北高雄的阿公店水庫有全台最長2.38公里的大壩，壩上的防汛道路連接環湖步道，能欣賞完整湖景，周末常有遊客健行，但路上整排路燈去年7月遭工務局全數拆除，遊客抱怨夜晚視線不佳，易發生意外，且步道破損、影響行走；工務局解釋水庫歸水利署管轄，水利署不希望民眾夜晚在大壩上行走，才不願設置路燈。

阿公店水庫大壩能俯瞰整個水庫湖區，許多遊客常在大壩上健行，目前路上僅臨水庫的一側旁有設防浪橋，另一側卻毫無屏障，民眾容易跌落至下方草坪，且整條近2.3公里的路全無路燈，民眾抱怨燈光昏暗且許多燈座已毀損，夜晚、清晨散步的民眾根本看不清路面，相當危險。

此外，全長6.8公里的環湖步道去年曾發生有女子的腳卡進破損的木棧道內，腳上有大面積傷痕，民眾表示，木棧道的木板常突起、水泥路面也破損成凹洞，沿路多處坑疤，下雨時會積水和泥濘，行走不便。

水利署阿公店水庫管理中心主任王益評回應，大壩上防汛道路原本只供公務車通行，不需裝設路燈，早期舊縣府在環湖步道設置路燈，後來經兩方協調，去年將整排路燈拆除引發地方反彈，目前只能透過坎燈提升照明，考量到危險性「不鼓勵民眾晚上走在大壩上方！」，步道是由市府養工處維護。

工務局岡山養護工程隊解釋，原先大壩上的路燈由養工處負責維護，因水利署不鼓勵民眾夜晚在大壩上行走，為尊重對方對大壩的管轄權，且路燈已使用多年，老舊有漏電疑慮，雙方才同意拆除路燈，僅由水利署用坎燈加強照明；道路毀損部分，養工處承諾會盡速勘查修繕，會先用三角錐將破損處圍住。

阿公店水庫大壩上的防汛道路整排路燈去年7月遭工務局全數拆除，目前只能透過放浪牆上的坎燈提升照明。記者宋原彰／攝影
阿公店水庫大壩上的防汛道路整排路燈去年7月遭工務局全數拆除，目前只能透過放浪牆上的坎燈提升照明。記者宋原彰／攝影

大壩 水利署 水庫

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