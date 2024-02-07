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照顧毛孩春節就醫需求 高市動保處彙整門診資訊

中央社／ 高雄7日電

農曆春節將至，因應毛孩春節期間就醫需求，高雄市動保處彙整了高雄市獸醫診療機構門診時間資訊，並刊登於官網，供民眾參考。動保處也提醒民眾為毛孩加菜，需選購依規標示的寵物食品。

高雄市動物保護處今天發布新聞稿表示，因應毛孩春節期間就醫需求，高雄市動物保護處彙整了高雄市獸醫診療機構門診時間資訊，相關訊息已刊登於動保處官網（https://livestock.kcg.gov.tw）。但出門看診前，可再次致電跟就診醫院確認。

社團法人高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏說，動物慢性病用藥不可中斷，家中若有心臟病、糖尿病、腎衰竭及氣喘等慢性病的毛孩，最好檢視一下藥袋，若藥量不足，應於春節假期前至獸醫診療機構看診拿藥，提早備好足夠的藥品。

動保處處長葉坤松表示，為毛孩加菜，需選購已確實依規定標示的寵物食品，切勿餵食人的食品，因為人類食品含有的鹽分遠高於毛孩所需要的量，會增加腎臟負擔。

葉坤松建議優先選擇商譽良好、包裝及標示完整專為寵物調配製造的飼料、罐頭、零食、輔助食品，購物前可先至「農業部寵物食品申報網」查詢產品資訊，避免買到來路不明的黑心食品，以保障毛孩食的安全及均衡的營養。

寵物 獸醫師 高雄市

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