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雄工停車場彎道窄 駕駛：須倒車調整角度

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄高工附設立體停車場昨天舉辦啟用典禮。記者王勇超／攝影
高雄高工附設立體停車場昨天舉辦啟用典禮。記者王勇超／攝影

高雄三民區灣子內及寶珠里一帶住宅密集、商業發達，停車位長期供不應求，輕軌成圓及未來黃線營運，轉乘停車需求更迫切，高市府斥資5.9億元興建高雄高工附設立體停車場，可望紓解大順二路停車不易困擾。停車場昨啟用，市民可免費停車到2月底，但不少駕駛發現車道入口轉彎不易，廂型車須倒車調整角度才能入場，交通局指將廣納民眾意見，進行線型優化調整。

雄工停車場規畫470輛小型車及171輛機車停車位，昨天啟用。記者直擊多輛汽車從大順二路入口開進停車場時，疑因轉彎半徑不足，導致外側車輪會越線壓到對向出口車道，有廂型車甚至要倒車調整角度才能順利入場。黃姓駕駛說，入口道路迴轉半徑狹小不好開，「有點危險」。

市長陳其邁說，輕軌成圓通車後，鄰近站點每天進出人數約為2400人，輕軌、捷運站附近商家「生意都變得非常好」，市府會持續跟高捷公司協商，加密班次、加購車廂，讓輕軌成為市民生活的一部分。市府斥資5.9億元建這座停車場，但進場前發現仍有些小缺失，「已聽到民眾反映，會請交通局改善」。交通局說，入口處車道寬6.9公尺，單車道為3.45公尺，符合建築技術規則規定，試營運期間會廣納意見，也會先就入口轉彎處進行線型優化。

市議員黃香菽說，對大順路輕軌周邊居民來說，雄工停車場很重要，入口處車道行進路線轉彎不易，營運前就應發現，希望市府盡速改善，以免因為小缺失而美意盡失。

停車場 車道 輕軌

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