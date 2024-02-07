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燕巢區公所設公托 3區將跟進

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄首處利用區公所空間設立的「燕巢中安社區公共托育家園」昨開幕，社會局指未來鳳山、橋頭、路竹區公所也將陸續設托育中心。記者宋原彰／攝影
高雄首處利用區公所空間設立的「燕巢中安社區公共托育家園」昨開幕，社會局指未來鳳山、橋頭、路竹區公所也將陸續設托育中心。記者宋原彰／攝影

高雄首處利用區公所空間設立的燕巢中安社區公共托育家園昨開幕，近40坪空間可收托12名未滿2歲幼童，將由華仁社福基金會承辦，社會局指目前全市有54處公托據點，未來3年預計達85處，鳳山、橋頭、路竹區公所也將陸續設立，不過民代擔心區公所騰出空間，恐壓縮行政效能，社會局表示空間使用已做通盤考量，絕不會影響。

燕巢中安社區公共托育家園是高雄首處進駐區公所的公托家園，社會局前年向中央申請獲准後，去年4月委由高雄市華仁社福基金會承辦，目前園區設3名托育老師與1名主任，已收托9名孩童，仍未額滿。

高市府副秘書長陳盈秀說，高雄市公托據點已達54處，今年上半年將再增6處，未來3年可達85處；鳳山等3區公所今年也會循此模式陸續設置。不過議員黃秋媖表示，運用區公所設置公托是美意，但要考量實際應用，像燕巢區公所設立較晚，3樓空間確實足夠做公托，橋頭、路竹區公所空間小且設備舊，設公托恐有疑慮，市府事前應通盤考量地方行政量能是否遭壓縮，不能一昧為增加據點反而忽略現實面。

社會局兒少科長何秋菊表示，區公所設置公托前會先盤點空間，絕不會影響行政效率，目前鳳山、橋頭區公所內的公托設備已竣工，正招募托育員，若公所真的沒有空間，會考量轄區活動中心，不會強硬、胡亂設置。

托育 高雄市

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