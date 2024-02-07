霧霾裡看黃色小鴨 環團槓高市府

黃色小鴨元月27日起開展至今遊客破200萬，但10天中有8天空氣品質不佳，遊客有如「霾裡看鴨」，地球公民基金會指假日許多家庭帶幼童、銀髮族出遊，恐危害健康，質疑中鋼等鋼鐵業碳排量驚人，環保局究竟要求降載多少？都不見公開資訊，市府應嚴加管制高雄鋼鐵業，煉鋼廠設備若無法符合新訂排放標準，即停止生產，別讓空汙壞了觀光效應。環保局表示，近期將召開研商會，訂定鋼鐵業加嚴標準。

地球公民基金會昨天表示，黃色小鴨自展示以來，高雄10天裡有8天空氣品質指標（AQI）達到橘色提醒，部分測站更達到紅色警示，呼籲高市府降載減排管制資訊應該更加透明，讓全民能夠共同監督，加嚴管制鋼鐵業。

地球公民基金會指鋼鐵業在高雄製造的空汙及碳排量驚人，依環境部前年公告，中鋼是排放冠軍，直接加間接年排放量近2000萬公噸CO2e（二氧化碳當量），僅次於台中發電廠。執行長王敏玲指環保局統計高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準一旦通過，每年約可減1379公噸的空氣汙染物，不過近年歷經5次公聽會仍無法完成修法，導致現行排放標準遲遲未能加嚴。

高雄市環保局空噪科表示，依據環境部監測數據顯示，去年空氣品質良率達88.9%，連續4年突破8成；PM2.5年均值為16.8μg/m3，兩項數據均持續改善，顯示高雄近期推動的空汙管制及淨零減碳措施有初步成效。環保局長張瑞琿說，高雄為工業重鎮，環境負荷較為嚴重，環保局將持續督促業者導入新技術，改善製程降低能耗，達到汙染減量、碳排轉型，近期也會再次召開研商會，訂定鋼鐵業加嚴標準。

遭環團點名的中鋼表示，建廠以來即追求環境管理及清潔生產的目標，至去年底止，各類環保設施累計投入逾831億元，2002年至2023年粒狀物減量78.7%、硫氧化物減量70.8%、氮氧化物減量59.7%、揮發性有機物減量88.3%。亦加入脫煤減碳行列，2021年8月起已停止汽電共生鍋爐，改用燃煤發電，也應用智能化技術進行熱爐溫度調控，2004年至去年共完成2114件減碳方案，減碳量達每年322.9萬公噸。