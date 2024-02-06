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漁民不滿中國船再侵馬祖 縣府將與對岸談共同打擊

中央社／ 台北6日電

馬祖漁民指控又有中國船越界捕撈漁貨，這已是長期問題。連江縣府說，產發處長2月底將到中國與對岸漁政單位溝通建立聯繫管道或機制，加強合作打擊跨境非法漁業活動。

陸委會透過書面回應，政府向來重視陸籍船舶越界問題，政府一再透過兩岸既有機制，表達中國大陸應約束其所屬人員及船舶勿越界捕撈，政府將繼續嚴格執法，強化取締陸籍違法船舶。

陸委會表示，兩岸事務是中央政府職權，依據兩岸條例（台灣地區與大陸地區人民關係條例），地方政府非經授權不得與中國大陸以任何形式協商簽署協議；亦不得與中國大陸簽署涉及公權力或政治議題協議。

馬祖東莒日前才有漁民指出，船停放在大浦港，結果船上物品清晨遭偷走，因船上遺留簡體字打火機，質疑是中國船所為。

今年2月3日下午，又有漁民拍攝影片指有3艘中國船隻在距離大坵岸邊不到100公尺處捕撈漁貨，讓漁民感嘆「大白天的，他們如入無人之境，就在這邊慢慢作業，什麼都不怕」。

漁民告訴中央社記者，其實這種情況近3年至5年幾乎天天上演，在中國出現快艇後更加嚴重。而海巡人員往往透過廣播驅離，很少帶案處理或登船檢查沒收漁具、或倒掉非法漁貨。

海巡署馬祖第十一巡防區回應，當天下午3時，北竿雷達在高登附近陸續鎖定3艘快切船往東南航行，立即通報當時正在南竿防堵中國船的海巡船艇前往處理；3時25分發現目標後，隨即驅離。

第十一巡防區說，後來在3時31分接獲民眾報案；3時50分，第十海巡隊再從南竿增派2艘船艇共同前往追緝攔截，中國籍快艇見狀後隨即逃離，巡防艇持續在鄰近水域防止中國船越界。

根據馬祖海巡隊統計，去年共驅離中國船189艘、扣留越界中國船10艘。南北竿海域每天編排多班次勤務，24小時綿密巡邏執勤，配合巡防區雷達，加強越界中國船取締及防堵驅離。

連江縣府產發處表示，將與海巡隊積極合作，制定防治措施，也會密切配合海巡隊，展開海上取締回收違法漁網具作業，加強監控和打擊中國漁船，並向中央爭取更多經費，執行非法魚籠具取締回收作業。

此外，產發處強調，將加強與中國漁政單位合作，建立聯繫管道或機制，共同打擊跨境非法漁業活動。尤其中國快艇速度非常快，馬祖距離中國又很近，透過兩岸聯合打擊較能見效；而產發處長林志豐預計在2月底到中國與對岸漁政單位溝通，預料屆時會洽談共同打擊越界漁船具體措施。

海巡署 漁民 馬祖

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