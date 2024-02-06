過年走春必備利器！金門縣府推行動旅服 打卡可換好禮

農曆春節即將到來，金門4個試驗所都有推出活動迎賓，金門縣府觀光處也推出旅遊神隊友「金門行動旅服」將於春節期間舉行今年首場「金門找金喜」集金幣活動，只要到指定春節佈置藝術點位及走春景點，開啟手機定位完成打卡任務即可得活動金幣，蒐集金幣越多，可兌換獎品愈好康，活動自2月5日起至獎品送完為止。

為迎接農曆春節，今年縣府相關單位推出以「龍」為主題的布景，此檔「金門找金喜-金門龍年迎新春」活動共有20個指定任務點，包括金門大橋金寧端、山外車站、模範街、烈嶼鄉文化館…等新春裝置佈置，也有莒光樓、農試所、畜試所、獅山砲陣地…等走春景點。民眾只要登入金門行動旅服並開啟手機的GPS定位功能，點選首頁「金門找金喜」Banner進入專區，抵達任務點位後，即可完成打卡任務並獲得遊戲金幣，累積指定數量金幣，可至合作店家兌換如乾拌麵、鳳梨酥、牛肉角…等，或於線上兌換LINE點數，數量有限換完為止。