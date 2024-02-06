商圈夜市優惠券不看演唱會也能拿 搭船春遊高雄港就送

為了因應農曆新年假期，高雄市政府特別與高雄輪船公司合作，過年期間2月8日至14日（9日除夕航班停駛），旅客搭乘「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，即可獲得一張面額50元的「商圈夜市優惠券」，預料將再帶動一波商機。

高市府經發局長廖泰翔表示，高市府配合各大演唱會檔期，讓歌迷憑票兌換「商圈夜市優惠券」，特別在農曆新年假期期間，特別與高雄輪船公司合作，推出搭乘觀光船「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，即可獲得面額50元的「商圈夜市優惠券」。

旗后觀光市場自治會長陳清雄表示，看好商圈夜市優惠券帶動人潮，感謝市府特別擴大納入旗后觀光市場。有了過去旗津券迎接人潮的經驗，加上過年檔期將至，各攤商已經增備的食材商品備戰，歡迎各地遊客來旗后觀光市場消費。

旗津商圈的老街小巷咖啡簡餐店老闆謝小姐表示，隨著黃色小鴨風潮，旗津地區觀光客愈來愈多，很期待優惠券的助攻能帶動更多觀光客人潮，對於之前旗津券的活動效果記憶猶新，非常期待這次年假商機。