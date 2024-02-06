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影／金門小小財神后浦老街趴趴走 民眾大讚超卡挖伊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在金城后浦小鎮街頭展開遊行。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在金城后浦小鎮街頭展開遊行。記者蔡家蓁／攝影

小小財神來報到！農曆春節即將到來，金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在金城后浦小鎮街頭展開遊行，沿途高喊新年快、恭喜發財，「呆萌」的可愛模樣，融化了不少路過民眾的心，大家都說，越來越有年味。

今天上午9點充滿年味與歡樂的可愛隊伍，從幼兒園整裝出發，繞行后浦大街向民眾與店家拜年，小朋友熱情的高喊「新年快樂、恭喜發財」，伴隨著新年應景歌曲音樂聲，讓街道洋溢著一股濃濃的「年味」，也讓在傳統市場的店家，和出門採購辦年貨的長輩們，提前收到了滿滿的祝福。

這群裝扮成小小財神的孩子約有150人，當中還有舞龍舞獅隊、大鼓隊，他們一路浩浩蕩蕩沿著中興街、莒光路、到總兵署進行快閃舞、模範街前進，歡喜的向上街忙著採購年貨的爺爺、奶奶、叔叔、阿姨們和商店家拜年賀新歲，為商店街帶來了「迎財神」的年節氣氛。

除了遊行外，這群小朋友也組成舞龍舞獅隊和吉祥鼓隊，在總兵署前進行一連串的精彩快閃表演，讓整場活動熱鬧滾滾，同時也吸引了家長和觀光客駐足欣賞同歡，不少家長看著自己的孩子，扮成了小小財神很可愛，都笑的超開心，頻頻拍照捕捉超萌模樣。

　寶貝園地執行長陳揚妝也扮成大財神，跟著幼兒一起遊行向民眾拜年，陳揚說，這項活動已有15年的歷史，最初只是單純帶著一些孩子打扮成財神到大街上遊行，沒想到大受好評，這幾年參加的孩子越來越多，今年更是有約150位孩子參與，大家也都很期待這場遊行，小朋友也花了一個月的時間練習唱歌跳舞與打鼓的訓練。

金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的小朋友還在模範街上快閃表演打鼓。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的小朋友還在模範街上快閃表演打鼓。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在金城街頭遊行，並在模範街上合影。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在金城街頭遊行，並在模範街上合影。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在后浦小鎮街頭遊行，模樣超可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著裝扮成「小小財神爺」的小朋友，在后浦小鎮街頭遊行，模樣超可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，「小小財神爺」的小朋友在金城后浦小鎮街頭遊行，超可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，「小小財神爺」的小朋友在金城后浦小鎮街頭遊行，超可愛。記者蔡家蓁／攝影

拜年 財神

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