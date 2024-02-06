國旅寒冬！昔日春節訂房秒殺小琉球今年3成多 墾丁業者：沒想到這麼慘

農曆連假後天展開，過去總是掀起春節搶房熱、國內觀光旅遊重要指標的屏東墾丁，目前7天整體訂房率約6成，往年都是滿房的初一至初三，今年平均訂房率僅8成，小琉球更慘，初一至初三跌到僅3成多，業者直指是近年來鮮見的旅遊「寒冬」，分析原因主要是疫後出國旅遊潮，加上春節最高房價和春節旅遊屬性轉往都會區旅店。

據屏東縣觀光單位統計，今年春節連假住房高峰落在初一至初三3天，包括墾丁福華等飯店在內的度假飯店，訂房率約8成，部分甚至只有6至7成，和疫情之前、2個月前就搶滿的熱況大相逕庭，連除夕都1房難求，其他連假時段約在3至6成不等，民宿亦然，墾丁核心區民宿稍好，區外平均不到5成，業者形容是扣除疫情期間的鮮見旅遊「寒冬」，小琉球更慘。

「每下愈況，但沒想到會這麼差！」墾丁一家五星飯店主管說，去年疫情解封後，出國旅遊增加，墾丁旅遊人潮明顯衰退，暑假旺季就衰退4成，今年農曆春節就有不好的預感，沒想到，往年搶破頭的除夕至初三，不僅除夕僅5成，初一至初三竟只有8成，同業相互探詢，得到的答案都是不好。小琉球觀光發展協會理事長許博翰說，知道會不好，但春節訂房慘到大家都不敢相信。

墾丁旅宿業者分析原因，主因是疫後湧現出國旅遊，春節連假是出國高峰期，另個原因是墾丁旅宿的房價在春節期間全年最貴，平時僅是春節的3至4成，加上近年物資漲，觀光區的消費降不到下來，部分遊客選擇價格相對較低的都會區旅店，另到墾丁的國際旅客也比過去萎縮，多種因素下，讓墾丁今年的農曆連假住房下滑。

據墾丁國家公園各遊憩區遊客人數統計，2023年墾丁地區旅遊人次262萬餘人，比起仍受疫情影響的2022年253萬餘人，成長不到10萬，比起疫情前2019年的400萬人次，幾乎腰斬，甚至還比疫情前剛發生的2020年263萬人次還少；旅宿業者說，國際旅客暫比極少，全面開放陸客來台旅遊是解方，但以目前的政局來看，不抱大太希望。