高雄首處公托「設置區公所內」 社會局今年將成立4處

高雄首處利用區公所內空間設立的「燕巢中安社區公共托育家園」今日開幕，社會局宣布鳳山、橋頭、路竹區公所也將在今年陸續設立托育中心，讓公務機關能增加托育量能，目前全市已有54處公托據點，未來3年預計達到85處，在中央加地方補助下，公托家長每月最高僅需負擔2千元、準公共化則是5315元。

「燕巢中安社區公共托育家園」是高雄第14處公共托育家園，位在燕巢區公所一樓，近40坪空間可收托12名未滿2歲幼童，社會局前年向中央申請獲准後，去年4月由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦籌備，今日舉辦開幕記者會，目前該園區有3位托育老師與1名主任，已收托9名孩童，仍未額滿。

高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，高雄市公托據點已達54處，有6處將在今年上半年陸續開幕，未來3年將達85處，市府也積極推動友善婦嬰措施，今年起「孕婦乘車券」使用期限增加為懷孕至寶寶出生滿6個月，家長可折抵180元車資共28次，還有全國首創公辦24小時臨托服務據點，現已設置15處。