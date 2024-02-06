高雄首處公托「設置區公所內」 社會局今年將成立4處
高雄首處利用區公所內空間設立的「燕巢中安社區公共托育家園」今日開幕，社會局宣布鳳山、橋頭、路竹區公所也將在今年陸續設立托育中心，讓公務機關能增加托育量能，目前全市已有54處公托據點，未來3年預計達到85處，在中央加地方補助下，公托家長每月最高僅需負擔2千元、準公共化則是5315元。
「燕巢中安社區公共托育家園」是高雄第14處公共托育家園，位在燕巢區公所一樓，近40坪空間可收托12名未滿2歲幼童，社會局前年向中央申請獲准後，去年4月由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦籌備，今日舉辦開幕記者會，目前該園區有3位托育老師與1名主任，已收托9名孩童，仍未額滿。
高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，高雄市公托據點已達54處，有6處將在今年上半年陸續開幕，未來3年將達85處，市府也積極推動友善婦嬰措施，今年起「孕婦乘車券」使用期限增加為懷孕至寶寶出生滿6個月，家長可折抵180元車資共28次，還有全國首創公辦24小時臨托服務據點，現已設置15處。
社會局兒少科長何秋菊補充，高雄市今年加碼公共化托育補助至1500元，搭配中央政策，每月最高補助7000元，即家長每月最高僅需負擔2000元，準公共托育每月最高每月1萬5500元，家長最高僅需負擔5315元，如送托準公共保母，中央加高市共計補助每月1萬4600元，家長每月最高僅需負擔1200元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言