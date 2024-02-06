影／雄工附設立體停車場今啟用 駕駛反映入口車道迴轉半徑不足

因應輕軌及未來黃線營運轉乘停車需求，高市府興建高雄高工附設立體停車場，今天上午交通局舉辦啟用典禮，宣布即日起試營運，開放市民免費停車到2月底，自3月1日起將開始收費。有駕駛反映，車道入口迴轉半徑不足，進場車輛甚至必須倒車重新調整角度才能入場，高雄市長陳其邁說，會請交通局改善。

交通局表示，三民區灣子內及寶珠里一帶是住宅密集及沿街商業發達的建成區，幾十年來一直面臨停車供不應求問題，輕軌成圓及未來黃線營運，更增加轉乘停車需求，市府2022年2月開始動工，耗資耗資5.9億元興建高雄高工附設立體停車場，今天正式啟用，將可停放470輛小型車及171輛機車，紓解大順二路停車不易困擾。

高雄高工附設立體停車場今天上午舉辦啟用典禮，記者直擊，有多輛汽車從大順二路入口開進停車場時，疑因轉彎半徑不足，導致外側車輪會越線壓到對向出口的車道，甚至還有廂型車要倒車調整角度，才有辦法重新入場。黃姓駕駛說，入口的道路迴轉半徑狹小，不好開進去，「有點危險」。

高雄市長陳其邁致詞時表示，雄工附設立體停車場耗資耗資5.9億元，很感謝立委李昆澤幫忙向中央爭取一半的經費，今天進來的時候發現一些小缺失、民眾反映的使用體驗，「我們都有聽到！」會請交通局進行改善。

交通局說，有關入口處車道寬度6.9米，單車道為3.45米，符合建技規則規定，試營運期間將積極收集並廣納民眾使用意見，同時將先就汽車出入口轉彎處進行線型優化調整。

陳其邁說，配合停車場的啟用，市府將投入1.46億元進行造街計畫，包括人行道改善，預計今年8月完工，此外，今年3月龍德新路也將開通至民族路，「這些都是當時輕軌成圓，市府對附近居民的承諾！」