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賣場安全梯間竟塞滿貨物 高市公安檢查開罰6萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
春節將屆，高市工務局建管處啟動賣場商場公安檢查，確保消費者採買年貨安全。記者王昭月／翻攝
春節將屆，高市工務局建管處啟動賣場商場公安檢查，確保消費者採買年貨安全。記者王昭月／翻攝

農曆春節將到，高雄市工務局啟動年前百貨賣場公安稽查，60家僅47家合格，其中7家防火門有缺失，已要求限期改善，1家商場竟在安全梯間堆置大量貨品，開出6萬元罰單。

高雄市工務局建管處指面積1500平方公尺以上的大型賣場、商場，春節期間消費人潮達高峰，因此常大量進貨囤積，為確保民眾購物安全，防止業者在室內安全梯或排煙室內堆放貨品阻礙逃生通道，工務局今年元月起啟動百貨公司、量販商場、KTV等60家場所公安專案稽查，檢驗60家結果有47家合格，5家逃生動線或防火區劃鐵捲門下方放置物品，已要求業者改善。

建管處表示，不合格賣場中，有7家防火門有缺失，包括防火門老舊閉合不良、防火門門弓器損壞等，均要求限期改善，更提醒業者需針對防火避難設施定期檢修維護，以免發生公安意外。另一家商場在安全梯間堆置大量貨品，因當場無法立即清除，開罰6萬元。

工務局表示，已稽查過的場所，仍會派員不定期稽查，業者千萬別心存僥倖，凡查獲違反公共安全的場所，可處6萬至30萬元罰鍰，直到場所改善為止，嚴重者勒令停止使用。

春節將屆，高市工務局建管處啟動賣場商場公安檢查，確保消費者採買年貨安全。記者王昭月／翻攝
春節將屆，高市工務局建管處啟動賣場商場公安檢查，確保消費者採買年貨安全。記者王昭月／翻攝

公安 賣場 高雄市

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