「黑鮪魚故鄉」東港大蛻變 新都心聯合行政大樓開張
屏東縣東港鎮是位於屏東沿海北端、緊鄰高雄南區的新興漁港城市，縣府近年在「機九」機關用地投入15億元打造多項公共建設，繼鎮公所行政大樓、東港轉運站先後啟用後，結合東港地政、戶政事務所、財稅局東港分局及東港鎮衛生所等的聯合行政大樓在昨天開張營運；鎮長黃楨祥說，王船博物館和社福館年內陸續啟用後，將成為東港最耀眼的「新都心」。
東港「機九」機關用地原為台鐵東港站，面積4.2公頃，鐵路東港支線廢道後閒置荒廢，2003年7月東港都市計畫通盤檢討時提出變更，2005年擬定細部計畫，2019年符合東港都市發展現況及投入重大公共建設的需要，再次辦理都市計畫調整，變更為目前土地使用分區配置；縣府以1.8億元向台鐵辦理有償撥用，2019年起分4期付款給台鐵。
東港鎮有「黑鮪魚故鄉」美名和被列國家無形文化資產的「東港迎王平安祭」，加上大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，是屏東最潛力的新興城市，但公共建設跟不上時代，縣府透過都市計畫調整在「機九」機關用地打造多項大型公共建設，共融公園、鎮公所新行政大樓、東港轉運站先後啟用後，現代化聯合行政大樓也在昨天試營運，民眾感受氣象一新。
「東港大蛻變！」鎮長黃禎祥說，東港行政機關原散落鎮內，戶政事務所在區漁會1樓，社福館在漁會樓，縣屬機關聯合辦公大樓完成後，提供一站式服務，鄰近鎮公所和東港轉運站，民眾洽公辦事不用分頭跑，另3年一科的東港東隆宮迎王平安祭訂9月28日起展開，王船博物館將配合啟用，社福綜合館也將至年內啟用，規畫中的高捷南延東港站點未來也會串連，帶動周邊房地產價格。
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