「三山燈節」點亮高雄！鳳山、旗山、岡山春節各有靚點

「2024三山燈節」2月8日起，在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，邀大家春節連假期間龍來高雄閃亮趣。

高雄市民政局表示，鳳山建城235年，今年鳳山迎來第一次舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域，運用燈光還原老城風貌復刻「鳳山新城」，一邊享受美食、欣賞古城之美，感受鳳山光之季。

旗山的「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，在人聲鼎沸的老街漫步，感受燈光的沐浴；旗山武德殿的「與龍共武區」，有高度6公尺設計童趣的玉蕉龍趴在屋瓦上，露出呆萌的模樣，融化觀眾的少女心；旗山體育場「旗Chill光影區」，運用帳篷、營火、三角旗及地景燈飾，打造山城野營氛圍，燃起Outdoor 魂；新年走春還要記得到天后宮及鯤洲宮的「旗福祈福區」，虔心祝禱，讓媽祖及王爺保佑好運龍總來。