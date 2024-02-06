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「三山燈節」點亮高雄！鳳山、旗山、岡山春節各有靚點
「2024三山燈節」2月8日起，在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，邀大家春節連假期間龍來高雄閃亮趣。
高雄市民政局表示，鳳山建城235年，今年鳳山迎來第一次舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域，運用燈光還原老城風貌復刻「鳳山新城」，一邊享受美食、欣賞古城之美，感受鳳山光之季。
旗山的「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，在人聲鼎沸的老街漫步，感受燈光的沐浴；旗山武德殿的「與龍共武區」，有高度6公尺設計童趣的玉蕉龍趴在屋瓦上，露出呆萌的模樣，融化觀眾的少女心；旗山體育場「旗Chill光影區」，運用帳篷、營火、三角旗及地景燈飾，打造山城野營氛圍，燃起Outdoor 魂；新年走春還要記得到天后宮及鯤洲宮的「旗福祈福區」，虔心祝禱，讓媽祖及王爺保佑好運龍總來。
岡山阿公店橋上近日兩隻恐龍出沒，可愛爆棚，是今年岡山燈藝節創意燈岡喜龍與大眼龍氣球燈，Q萌外型吸引不少民眾駐足打卡。今年岡山燈藝節會場充滿了各種龍年意象的作品，並充分發揮了阿公店橋至岡山河堤公園這條路線的地景色。
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