駁二Pinway新春限定超值活動 黃金小鴨Q版金龍公仔吸睛

高雄駁二Pinway祥龍迎新春，進駐團隊在農曆春節2月10至14日（初一至初五），推出多種期間限定超值活動。「硬印HardPrint」獨家推出超吸睛的3D列印絢彩黃金小鴨與龍年限定珍藏Q版龍公仔；動動綠手指賞玩「森聚場」的鹿角蕨，療癒系盆栽享第二件8折；「8C咖啡」也推出極致味蕾之旅咖啡春節禮盒組。

高雄市青年局長張以理表示，「硬印HardPrint」今年特別與駁二藝術特區文化公仔「工人漁婦」原創作者陳廷晉聯名合作，應景推出超可愛的三頭身Q版東方龍。大隻尺寸15公分，手工預購價680元；小隻尺寸約8公分，限定價200元。龍身結合3D列印獨特雙色絢彩材質，獨家打造金光閃閃最具收藏價值的龍年珍藏擺飾。店家並特別準備未加工的黃銅絲，讓民眾可親手捏製金龍的鬍鬚，象徵捏住新年好運。

「硬印HardPrint」搭上黃色小鴨風潮，初二至初五推出3D列印雙色黃金小鴨，尺寸約8公分，運用無限Z軸3D列印機以工廠流水線生產的方式，不只展示3D打印的小鴨完成品，還一次完整呈現萌Q小鴨的誕生過程。看著一隻隻黃金小鴨在輸送帶上緩緩「漫游」前進，十足可愛又療癒。

新春應景招財又納福的植栽最適合妝點居家環境，專營鹿角蕨與園藝療癒植栽的專門店「森聚場」初一至初五推出「鹿過龍年」超值優惠活動，深綠龍鹿角蕨上版課程活動價每人999元、深綠龍鹿角蕨門牌客製享88折，生肖屬龍一次消費滿萬元，再贈送深綠龍鹿角蕨一板。