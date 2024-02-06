快訊

人人都需要補充維他命D？專家：這種信念有一個非常貪婪的內幕

影／曾挺Toyz提「下個被打可能是我」 陳沂遭揮拳狠踹施暴畫面曝！

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

駁二Pinway新春限定超值活動 黃金小鴨Q版金龍公仔吸睛

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「8C咖啡」大年初一至初五春節期間推出極致味蕾之旅-咖啡春節禮盒組，豆塔、濃郁巧克力與香醇咖啡酒。圖／業者提供
「8C咖啡」大年初一至初五春節期間推出極致味蕾之旅-咖啡春節禮盒組，豆塔、濃郁巧克力與香醇咖啡酒。圖／業者提供

高雄駁二Pinway祥龍迎新春，進駐團隊在農曆春節2月10至14日（初一至初五），推出多種期間限定超值活動。「硬印HardPrint」獨家推出超吸睛的3D列印絢彩黃金小鴨與龍年限定珍藏Q版龍公仔；動動綠手指賞玩「森聚場」的鹿角蕨，療癒系盆栽享第二件8折；「8C咖啡」也推出極致味蕾之旅咖啡春節禮盒組。

高雄市青年局長張以理表示，「硬印HardPrint」今年特別與駁二藝術特區文化公仔「工人漁婦」原創作者陳廷晉聯名合作，應景推出超可愛的三頭身Q版東方龍。大隻尺寸15公分，手工預購價680元；小隻尺寸約8公分，限定價200元。龍身結合3D列印獨特雙色絢彩材質，獨家打造金光閃閃最具收藏價值的龍年珍藏擺飾。店家並特別準備未加工的黃銅絲，讓民眾可親手捏製金龍的鬍鬚，象徵捏住新年好運。

「硬印HardPrint」搭上黃色小鴨風潮，初二至初五推出3D列印雙色黃金小鴨，尺寸約8公分，運用無限Z軸3D列印機以工廠流水線生產的方式，不只展示3D打印的小鴨完成品，還一次完整呈現萌Q小鴨的誕生過程。看著一隻隻黃金小鴨在輸送帶上緩緩「漫游」前進，十足可愛又療癒。

新春應景招財又納福的植栽最適合妝點居家環境，專營鹿角蕨與園藝療癒植栽的專門店「森聚場」初一至初五推出「鹿過龍年」超值優惠活動，深綠龍鹿角蕨上版課程活動價每人999元、深綠龍鹿角蕨門牌客製享88折，生肖屬龍一次消費滿萬元，再贈送深綠龍鹿角蕨一板。

青年局並推薦「8C咖啡」的咖啡春節禮盒組，濃郁巧克力、豆塔甜點搭配香醇咖啡酒，讓味蕾享受一場美好滋味的午茶時光。民眾過年走春可來Pinway，體驗應景手作樂趣及尋覓你的新春幸運小物，再至駁二小夜埕「碳水BOOM.ᐟBOOM.ᐟ」逛逛！Pinway粉絲專頁https://www.facebook.com/pinway.8/。

「森聚場」2月10日至14日推出鹿過龍年活動，包括深綠龍鹿角蕨上版課程每人999元、療癒系盆栽享第二件8折等多重優惠活動。圖／業者提供
「森聚場」2月10日至14日推出鹿過龍年活動，包括深綠龍鹿角蕨上版課程每人999元、療癒系盆栽享第二件8折等多重優惠活動。圖／業者提供
「硬印」組裝全自動無限Z軸3D列印機，以工廠流水線生產的方式讓民眾看到黃金小鴨和金龍公仔的製造過程。圖／業者提供
「硬印」組裝全自動無限Z軸3D列印機，以工廠流水線生產的方式讓民眾看到黃金小鴨和金龍公仔的製造過程。圖／業者提供
駁二Pinway「森聚場」鹿角蕨上版課程深獲年輕人好評。圖／業者提供
駁二Pinway「森聚場」鹿角蕨上版課程深獲年輕人好評。圖／業者提供
駁二Pinway進駐團隊「硬印」春節期間2月11日至14日，獨家推出超可愛的3D列印Q版金龍公仔和超吸睛黃金小鴨。圖／業者提供
駁二Pinway進駐團隊「硬印」春節期間2月11日至14日，獨家推出超可愛的3D列印Q版金龍公仔和超吸睛黃金小鴨。圖／業者提供

咖啡 龍年

延伸閱讀

一年僅一檔 古寶無患子台南春節特賣…滿額抽限量黃金皂

黃色小鴨公仔是中國製 高市觀光局：非市府商品

龍年大吉！招財寶好運龍年擺件把福氣帶進家裡

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15％

相關新聞

高雄都會公園1、2期落差大 惹民怨

高雄楠梓、橋頭交界的高雄都會公園占地95公頃，是北高雄重要森林公園與人文據點，一期園區規畫完善、遊客與藝文活動多，但二期...

駁二Pinway新春限定超值活動 黃金小鴨Q版金龍公仔吸睛

高雄駁二Pinway祥龍迎新春，進駐團隊在農曆春節2月10至14日（初一至初五），推出多種期間限定超值活動。「硬印Har...

高雄市碳足跡小番茄 連鎖量販店上架了

全球面臨氣候變遷挑戰，農業首當其衝，高市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，從農場到餐桌，為減少碳排放盡分心力，...

籃球營隊傳倒閉 千名家長受騙

高雄市「體育人文創事業公司」主打收費低廉，指導學童周末學習籃球，在高雄有多間分公司，近日驚傳惡性倒閉，王姓負責人捲款消失...

大仁滯洪池啟用 盼成鹽埔後花園

屏東縣鹽埔鄉大仁科大、新二村周邊過去常因颱風、豪雨淹水，屏東縣府歷時9年，分三期6年推動治水工程，規畫地下排水箱涵、明渠...

佛光山龍年燈會 光照大千揭幕

佛光山2024年「光照大千祈福活動」本月10日起至23日（初一至十四日），在佛陀紀念館菩提廣場及萬人照相台上空，透過音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。