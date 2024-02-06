大仁滯洪池啟用 盼成鹽埔後花園

屏東縣鹽埔鄉大仁科大、新二村周邊過去常因颱風、豪雨淹水，屏東縣府歷時9年，分三期6年推動治水工程，規畫地下排水箱涵、明渠護岸及滯洪池等工程昨完工啟用，並將滯洪池營造成生態休閒公園，成為鹽埔鄉後花園。

水利署副署長林元鵬、縣長周春米、鹽埔鄉長呂家萱等人昨都出席完工啟用典禮，周春米稱讚，大仁支線排水全期治理計畫完工，工程設計保留老樹、順應自然，還設置生態島，讓滯洪池供鳥類棲息，營造生態友善。

水利處指出，大仁排水支線屬武洛溪排水系統支流之一，位於屏東縣鹽埔、九如鄉，大仁支線因承接上游大量灌溉回歸水，平日水量充沛，但通水斷面極小，每逢豪雨造成大仁科大南側溢淹，影響交通與附近居民、學生生活。

水利處說明，治水工程歷時3年規畫，2019年11月展開治水三部曲，支線拓寬、設計排水箱涵、15.3公頃防洪滯洪池，歷經6年工程，向中央爭取經費達6.41億，終於完成武洛溪大仁支線排水全段治理。呂家萱說，大仁周邊淹水長期困擾鹽埔鄉，治水工程解決水患，鄉民還多一處運動環境。