聽新聞
test
0:00 / 0:00
大仁滯洪池啟用 盼成鹽埔後花園
屏東縣鹽埔鄉大仁科大、新二村周邊過去常因颱風、豪雨淹水，屏東縣府歷時9年，分三期6年推動治水工程，規畫地下排水箱涵、明渠護岸及滯洪池等工程昨完工啟用，並將滯洪池營造成生態休閒公園，成為鹽埔鄉後花園。
水利署副署長林元鵬、縣長周春米、鹽埔鄉長呂家萱等人昨都出席完工啟用典禮，周春米稱讚，大仁支線排水全期治理計畫完工，工程設計保留老樹、順應自然，還設置生態島，讓滯洪池供鳥類棲息，營造生態友善。
水利處指出，大仁排水支線屬武洛溪排水系統支流之一，位於屏東縣鹽埔、九如鄉，大仁支線因承接上游大量灌溉回歸水，平日水量充沛，但通水斷面極小，每逢豪雨造成大仁科大南側溢淹，影響交通與附近居民、學生生活。
水利處說明，治水工程歷時3年規畫，2019年11月展開治水三部曲，支線拓寬、設計排水箱涵、15.3公頃防洪滯洪池，歷經6年工程，向中央爭取經費達6.41億，終於完成武洛溪大仁支線排水全段治理。呂家萱說，大仁周邊淹水長期困擾鹽埔鄉，治水工程解決水患，鄉民還多一處運動環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言