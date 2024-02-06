籃球營隊傳倒閉 千名家長受騙

高雄市「體育人文創事業公司」主打收費低廉，指導學童周末學習籃球，在高雄有多間分公司，近日驚傳惡性倒閉，王姓負責人捲款消失，上千名家長預繳學費，受騙金額達554萬元，員工也遭欠薪150萬餘元，受害人組自救會向民代、市府陳情，消保官建議透過團體訴訟爭取權益。

高市教育局表示，該公司以運動發展項目向學校租借場地，校方未涉入公司營運，也沒有協助招生。

體育人文創公司利用周末向學校租籃球場辦「假日營隊」，指導學童打籃球，寒暑假也辦大型活動，家長需預繳費用，金額動輒萬元。自救會指出，該公司學員數約1500人，受害家長已達543人，每名家長受騙近萬元。

李姓家長怒斥，上月17日匯款2.7萬元，1堂課都沒上，公司已倒閉；還有家長說，該公司稱1月預繳費用達6000就送冬令營活動，但孩子只上1天課，公司隔天就倒閉，業者相當惡劣。

議員林智鴻指出，王姓負責人向家長收費後人間蒸發，已涉詐欺；議員陳慧文說，該公司登記為一般商業公司，為「競技及運動場館業」，未向運發局申請核准也未登記為補習班。

高雄市消保官林輝雄說，已受理100餘件家長投訴，若是信用卡付款，在終止服務日前120天向銀行申請「爭議款項」就能獲退款，因聯繫不上負責人，無法協商，只能透過團體訴訟聲請假扣押，法院核發支付命令。