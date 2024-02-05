高美館春節活動 展覽結合手作、市集

高雄市立美術館迎接龍年，春節期間策劃親子手作、快閃表演、雙獅舞春、新春戶外市集等系列活動，館內同時有「江賢二2023個展」、「擴散耦」等展覽，歡迎民眾來趟春節藝術之旅。

高美館代理館長林羿妏表示，高美館在新春期間準備文藝、有趣的系列活動，邀請遊客共襄盛舉。大年初一兒童美術館將舉辦親子舞龍彩繪活動、美術館本館也有新春版印體驗。

此外，大年初三（12日）有狗屎運爵士樂團KoSwing在美術館快閃表演、而初四（13日）在內惟藝術中心有親子彩繪燈籠活動，延續年節氣氛、歡慶迎元宵。

初五（14日）更有雙獅陣巡迴高美館本館、兒童美術館以及內惟藝術中心，歡迎民眾跟著獅陣沾沾喜氣；而初五同時也是西洋情人節，高美館在這天安排雙人限定活動，民眾可與另一半共遊高美、手作紀念。

高美館表示，春節戶外市集「森之市」規劃於初一到初四舉辦，匯聚職人手作、原創設計以及特色餐飲的風格攤商，希望眾人一同在年節氣氛中感受城市美好生活。

此外，年度藝術盛事「2024高雄獎」將於大年初一（10日）開展，將展出首獎得主胡家瑜、陳彥齊、謝其軒等多名新銳藝術家力作。

高美館今天發布新聞稿表示，2024年高美館邁入創館30週年，期待以跨領域的藝術形式呈現當代藝術的璀璨風采。新春期間，美術館自有品牌「高美書屋」選物店有購物滿額贈、美術館會員制「高美之友」推出申辦會員加贈藝術好禮活動。

高美館表示，30週年紀念活動陸續展開，以「你的美好日常」為主軸，首波於元月推出視覺藝術家鄒駿昇特別為高美館繪製的春季版限量紀念票卡，現正於美術館售票中心好評販售中。