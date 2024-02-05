高市閒置機關用地活化公辦都更 鄰避設施轉型住宅大樓
高雄市都發局今天舉辦左營大中民族｢20號機關用地｣公辦都市更新案單元1簽約儀式，由高雄市副市長林欽榮與招商得標廠商尚發營造公司代表鍾育霖執行長共同簽署，本案民間投資金額達53.64億元，未來將興建三棟住宅大樓與機關用地，由於附近鄰近台積電廠區與榮總、高速公路交流道，完工後不但將提供優質生活環境與休憩空間，也將成為左營地區新亮點。
高雄市副市長林欽榮表示，機20用地過往為瀝青廠與水肥廠，隨著時代變遷及都市發展，分別於98年及103年停止運轉後作為機關辦公室使用，單元1透過公辦都更案可興建住宅大樓，且市府會獲得1棟綜合辦公大樓，讓原本在此地辦公的工務局公園處養護工程隊及道路挖掘管理中心等單位進駐。尚發公司同時也協助市府開闢0.27公頃的公園及廣場供地方居民使用，讓公共服務更深化完善，進一步提升周邊生活圈的居住機能，感謝投資者信賴投資高雄，讓水肥瀝青廠真正地華麗轉身。
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