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高雄體育業者被控惡性倒閉 許智傑：協助團體訴訟

中央社／ 高雄5日電

高雄1間體育公司被控惡性倒閉，數百名受害者及遭欠薪教練們組成自救會，並向民進黨立委許智傑等人求助；許智傑今天表示，將以團體訴訟方式協助處理，並針對法規漏洞予以檢討修補。

許智傑近日接獲家長陳情，指1間體育公司惡性倒閉，導致許多購買的體育課程無法兌換，受害者及遭欠薪教練們也組成自救會，目前統計543人，業者未履行金額逾新台幣554萬元。

許智傑與民進黨高雄市議員林智鴻、陳慧文等人今天召開記者會，呼籲更多家長加入求償行列，市府消保官、教育局、運發局等相關單位也出席記者會說明。

許智傑表示，過年前發生這種事情令人遺憾，沒想到有不良企業透過運動及教育來欺騙家長，受害學生及家長粗估逾千人，遍布高雄各地，甚至遠及台南、屏東。

有陳情家長控訴，匯款2天後才第1次上課，隔天就收到倒閉消息，所有預付款項付諸流水，也有家長說，匯款後1堂課都沒有上就倒閉；受害教練代表說，已2個月未領薪水，還得協助家長處理後續，希望公司代表人盡快出面處理。

市府消保官表示，如消費者以信用卡付費，可以在期限內向銀行申請爭議款，很有機會獲得退款；市府也嘗試聯繫公司相關負責人，但無法聯繫上，建議消費者尋求訴訟程序解決，可向法院申請支付命令或申請假扣押等。

台灣消保協會表示，如未申請假扣押或禁止出境，很容易就會找不到人，如有必要，協會可以協助評估進行團體訴訟；市府教育局及運發局則表示，此公司非補習班，僅有公司登記，不適用補習班相關規定。

許智傑表示，將協助此案進行團體訴訟，他與林智鴻、陳慧文等人的服務處可作為窗口，並與台灣消保協會保持聯繫、攜手處理；至於此案僅公司登記卻販賣課程，凸顯法規漏洞，後續可修訂自治條例規範，亡羊補牢。

教練 許智傑 體育

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