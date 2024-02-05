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2024全民運動會在屏東 主視覺傳遞「綻放榮光」

中央社／ 5日電

2024全民運動會在屏東，縣長周春米5日偕同橫跨老、中、青三個世代的設計團隊，揭開全民運主視覺「綻放榮光」，透過桃紅、藍綠、金黃三種色系，展現榮光流動意涵。

2024全民運動會將於10月26日至31日在屏東登場，周春米表示，為將本屆全民運動會打造成特色品牌，邀請國寶級陳國展老師、張重金老師以及方智弘老師，組成橫跨老、中、青三個世代設計團隊，統籌賽會主視覺設計，歷經長達半年集思廣益，整體設計以鼓舞全民參與運動，展現屏東精神作為核心，將在2024全民運動會大放異彩。

周春米指出，2024全民運動會預計有超過1萬3000名選手及教練齊聚屏東，透過主視覺的發表，也宣布2024全民運動會全面啟動。主視覺設計的配色以桃紅為主設計，以藍綠與金黃作為延伸，傳達象徵眾人運動、山海湧動，以及榮光流動的涵意。周春米邀請全國的民眾來到屏東觀光作客，期待為每位選手、教練、家長及民眾在這次的賽事留下深刻難忘回憶。

設計團隊新聞稿說明，這次以「綻放榮光」為主要設計概念，不分你我齊聚屏東，透過運動綻放出對於生命的熱情，進而交織出榮光作為概念詮釋。透過「人」字作為主視覺設計的主體意象，「人」字同時也像是箭頭，帶出方向感，並以三的倍數作為基礎，圍繞出意象鮮明的標誌，有如老中青各年齡層的齊聚，同時以不同色彩，呈現不同族群一起相聚屏東，綻放多元豐富生命力。

縣府教育處表示，2024全民運動會有33個競賽項目，落實賽會的精神讓參與年齡非常普及，從9歲至99歲都有機會參加，將於10月26日至31日登場，預計有1萬3000多名選手及教練齊聚屏東。

屏東 運動

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