高市荖濃溪河道築堤蓄水近期完工 提升抗旱能力

為有效利用水源，高市府在中央補助下於荖濃溪河道內築堤蓄水，以提升荖濃溪抗旱能力，並有效補注高屏溪流域地下水資源，約可蓄達35萬噸，近期完工。清澈水域搭配山景也成為一處新風景。

氣候變遷導致降雨不穩定，高雄市在3年內已遭遇2次旱災，為有效利用水源，水利署補助新台幣565萬元由高雄市水利局在荖濃溪河道內築堤蓄水，以提升荖濃溪抗旱能力外，也能有效補注高屏溪流域地下水資源。

水利局表示，汛期後利用荖濃溪川流量充足之際，為了找到築堤長度最短，蓄存水量最多的河段，以空拍的方式在荖濃溪沿線找尋合適築堤的位址，最後選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前的河道內築堤蓄存水資源。

水利局今天新聞稿說明，施工期間保持下游足夠流量，水路改道也隨時與農水署協商，達預定水位後，上游水量全數由繞流渠道流往下游，所以不影響下游取供水，也可在川流量變少時候，放水補注充河道流量。

水利局指出，目前施作土堤高程達196公尺，水位高程195.5公尺，約可蓄達35萬噸，近日完工。荖濃溪築堤蓄水後，從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈水域及藍天搭配山景，也成為一幅美麗風景畫。