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高雄壽山國中彩繪通學走道 迎小小孩入厝暫住

中央社／ 高雄5日電

壽山國小因校舍重建，下學期即將遷入壽山國中至少2年，壽山國中的學生為了歡迎學弟妹，利用寒假彩繪校內通學走道，希望給國小跟幼兒園的弟弟、妹妹創意又美觀的「入厝禮」。

壽山國中今天發布新聞稿表示，適逢壽山國小校舍改建，下學期即將有2歲的幼兒園生及國小生到壽山國中校園裡一起學習，學生經由美術老師帶領討論後，決定畫兩條鮮明的主題性步道，引導小朋友進入教室，也帶給小學生文化知識。

美術班老師李佳恂說，兩條步道的主題中西合璧，一條是中國傳統文化四大星宿的青龍、白虎、朱雀和玄武，圖像比較成熟，通往國中生主要的學習場域；另一條是童趣生肖及西洋12星座

李佳恂說，生肖結合星座的作品充滿對星空的想像，通往壽山國小及幼兒園主要的棟別，小朋友可以一邊走步道，一邊數星星，就像在走星光大道一樣。

學生陳莉紗說，自己也是壽山國小畢業的學生，現在看到學弟妹要搬進校園一起生活，覺得非常期待，好像兒時玩伴又都團聚在一起了，雖然這幾天揮汗在陽光下作畫，但不覺得辛苦，非常期待學弟妹開學時驚豔的表情。

國二陳澕萱也說，第一次嘗試在地上作畫，今年剛好又是龍年，畫起來非常應景，而且設計將龍頭朝向校門，走進來的同學都有走入龍口般吉利，把高雄名勝「龍虎塔」的精神搬進學校。

學務主任郭冠麟提到，壽山國小跟壽山國中一直有很好的互動，這次美術班學生主動為未來的學弟妹們創作，更是好的開始，2月底兩校也會舉辦聯合校慶，適逢壽山國中55週年的大日子，步道的創生，串起兩校的情誼，也是很棒的紀念。

壽山國中美術班是高雄市歷史最久的美術班，學生也將所學貢獻社區，舉凡通往學校的社區牆面、壽山動物園圍牆等，都有美術班學生的創作。另外，每年畢業生都會贈送壁畫給學校，至今超過20幅作品，校園宛如大型美術館，走到哪裡都有驚喜。

幼兒園 星座 校園

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