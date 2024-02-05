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確保水電氣供應安全無虞 高市府邀集業者整備盤點

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高市府經發局邀集台水、台電、三家公用天然氣及既有工業管線業者等共21家廠商，召開「農曆春節期間管線維運安全整備工作會議」。記者蔡世偉／翻攝
高市府經發局邀集台水、台電、三家公用天然氣及既有工業管線業者等共21家廠商，召開「農曆春節期間管線維運安全整備工作會議」。記者蔡世偉／翻攝

農曆春節將近，為確保年節期間水、電、天然氣及工業管線正常供應確保運作安全無虞，高市府經發局邀集台水、台電、三家公用天然氣及既有工業管線業者等共21家廠商召開「農曆春節期間管線維運安全整備工作會議」，針對各類管線運作進行安全點檢，確保狀況發生時可立即動員、維持管線安全正常運作，以及供水、供電、供氣無虞。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府自2015年開始實施「高雄市既有工業管線管理自治條例」並成立管線安全辦公室（OPS），維持全年無休全時24小時專人值班，負責管線安全通報作業，如接獲通報洩漏，第一時間就會派員協助處理及應變。

為確保市民過年期間水電、天然氣使用安全與供應無虞，在年前邀集管線廠商及國營企業召開安全整備工作會議，督促業者配合即時回傳每日巡管紀錄，同時要求管線安全辦公室（OPS）值班人員在春節期間不定期進行電話通聯測試，確認業者值勤狀況，落實管線安全維護作業。

經發局特別要求相關業者，年節期間均需排定及提供該公司24小時輪值名冊，確保維運狀況並即時處置緊急事故。同時，年節期間管線安全辦公室持續提供24小時全時段服務，民眾如有任何工業管線分佈及安全相關疑問均可來電洽詢，市府諮詢專線07-3317690；供水問題請撥台水公司客服專線1910；供電問題請撥台電公司客服專線1911；供氣問題請撥欣高公司客服專線07-5315701、欣雄公司客服專線07-7416101、南鎮公司客服專線07-8026601。

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