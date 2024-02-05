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高雄勞工花市 春節不漲

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

「2024祥龍迎春勞工花市春節花卉展」即日起至2月18日，在高雄市勞工公園登場，花農迎接祥龍，應景百花上架，高雄市花卉協會特別情商花農回饋消費者，「萬物齊漲，勞工花市不漲」，帶著銅板也可逛花市。

高雄市花卉協會理事長、市議員黃彥毓說，雖沒種過花卉，但能體會花農辛苦及消費者面對萬物齊漲的壓力，這次特別情商花農共體時艱，盡量回饋消費者，不要漲價，花農們也齊聲響應。

勞工花市主任簡美玉表示，春節想賞花就到勞工花市，應景花卉有上百種，絕對可讓大家感受繽紛春意。

高雄市花卉協會常務理事吳建昌說，勞工花市50幾攤花農，數十年從不在春節漲價，消費者可放心大量採購，春節期間上午9時到傍晚6時，各種花卉任君挑選，從爭奇鬥艷蘭花，到20元銅板價多肉植物應有盡有。

花農張仁忠說，自家園裡培育的萬代蘭及仙履蘭，數量超過10萬株，雖然多數蘭花是1年開1次花，但萬代蘭是多年生，1年可開很多次，提醒消費者買回家後不要花謝後就「棄養」。

陶藝花器創作者林文貴說，應景花卉如長壽菊、金桔、大理花、杜鵑花、菊花等，現都是盛開季節，消費者可發揮創意把水苔球狀的各類花卉「請上陶器」中，花會更美、質感更高。

春節 消費者 高雄市

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