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紅髮艾德高雄開唱 遭疑女廁不足

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

紅髮艾德（Ed Sheerany）前晚在高雄世運主場館演唱會，再次帶來演唱會經濟，市府估算場內外人數逾9.4萬人，但歌迷指場館內疑女廁損壞、不足，女歌迷到男廁排隊上廁所略顯尷尬；議員呼籲市府，辦大型演唱會等活動勢必吸引人潮，應思考如何在財政困窘狀況下，做好場館基本設備維護；主辦單位寬宏藝術表示，當天設置百座流動廁所，也有明顯指示牌，未接獲廁所損壞反映。

市府運發局表示，因應演唱會來臨，場地均有事先檢查、做好整備工作，演唱會期間也備有人力隨時處理場地設備等緊急狀況，期間並未接到國體場廁所設備及供水故障問題。

紅髮艾德高雄世運主場館開唱，加上黃色小鴨熱潮，持續帶動高雄市經濟消費熱潮，不少人特地南下聽演唱會、賞小鴨，歌迷也稱讚，「演唱會經濟高雄辦得最成功」，交通疏導也不錯，但廁所基礎設施仍須加強。

林姓歌迷說，這次特別從北部搭車到高雄看演唱會，演唱會開始前到平面A區上廁所，發現男廁內外排了不少女性，詢問後得知，「女廁好像壞了」。

他說，排隊女性也很尷尬，因為男廁小便斗就在旁邊，排隊女性朋友們只能背對小便斗、等待男廁內僅有的幾間廁所，還有人因排等廁所錯過開場演出，雖只是小疏失，但可能影響歌迷權益，建議主辦單位加強事前檢查。

議員白喬茵表示，市府邀來世界級歌手和樂團，可惜沒有世界級場地設施，國家體育場維護其實很辛苦，因為經費長年編列不足，近幾場數萬人演唱會都是免場租、免抽成，讓營運維護雪上加霜。建議市府應思考如何在財政困窘狀況下，以綿薄預算支撐各場館基本設備維護。

寬宏藝術表示，當晚在A區兩側置放100座流動廁所，並有清楚指示標誌滿足歌迷需求；運發局說，歌迷反映H車道旁廁所，此次是主辦單位作為工作人員使用，非提供演唱會使用，另主辦單位在進場動線也設置大量流動廁所，提供歌迷使用。

廁所 演唱會

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