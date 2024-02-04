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看紅髮艾德演唱會內急...女歌迷因「這原因」排隊上男廁 主辦方說話了

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
讀者表示演唱會期間疑似女廁損壞，讓不少女歌迷跑到男廁排隊上廁所，害羞背對男便斗。圖／讀者提供
讀者表示演唱會期間疑似女廁損壞，讓不少女歌迷跑到男廁排隊上廁所，害羞背對男便斗。圖／讀者提供

紅髮艾德（Ed Sheerany）昨晚在高雄世運主場館演唱會，市府估算場內外人數逾9.4萬人，但有歌迷抱怨，場館內疑女廁損壞、不足，女歌迷到男廁排隊上廁所略顯尷尬；主辦單位寬宏藝術表示，當天設置百座流動廁所，也有明顯指示牌；市府運發局表示，演唱會期間未接獲廁所設備及供水故障的反映。市議員呼籲市府做好場館基本設備維護。

紅髮艾德高雄世運主場館開唱，加上黃色小鴨熱潮，持續帶動高雄市經濟消費熱潮，不少人特地南下高雄聽演唱會、賞小鴨，歌迷讚賞交通疏導做得不錯，但廁所基礎設施仍須加強。

林姓歌迷說，演唱會開始前到平面A區上廁所時，發現男廁內外排了不少女性，詢問後得知「女廁好像壞了」。排隊女性也很尷尬，因為男廁小便斗就在旁邊，只能背對小便斗、等待男廁內僅有的幾間廁所。

林姓歌迷說，當時紅髮艾德還未上場，大家提前上廁所，沒想到女廁出問題，還有人因排等廁所錯過開場演出，雖然只是小疏失、女廁不足，但可能影響歌迷權益，建議主辦單位加強事前檢查。

主辦單位寬宏藝術表示，當晚在A區兩側置放100座流動廁所，並有清楚指示標誌滿足歌迷需求，也未接獲民眾反映廁所損壞。

高雄市運發局則表示，場地均有事先檢查、做好整備工作，演唱會期間未接到主辦單位反映國體場廁所設備及供水故障問題。

議員白喬茵表示，市府邀來世界級歌手和樂團，很可惜沒有世界級場地設施，國家體育場維護其實很辛苦，因為經費長年編列不足，近幾場數萬人演唱會都是免場租、免抽成，讓營運維護雪上加霜。

白喬茵建議，市府應思考如何在財政困窘狀況下，以綿薄預算支撐各場館基本設備維護，避免讓市民、遊客有不少的印象。

演唱會經濟在高雄大爆發，讓商圈夜市晚上滿滿人潮。記者蔡世偉／翻攝
演唱會經濟在高雄大爆發，讓商圈夜市晚上滿滿人潮。記者蔡世偉／翻攝
高雄世運主場館舉辦演唱會可容納超過5萬名觀眾。記者蔡世偉／攝影
高雄世運主場館舉辦演唱會可容納超過5萬名觀眾。記者蔡世偉／攝影

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