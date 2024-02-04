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高雄車站道路彩色鋪面完成 專家建議進圓弧前加設減速

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供

高雄市工務局今天完成高雄車站站西路南側彩色鋪面，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。「標線改造台灣路 Reform Taiwan Roads」粉絲專頁成立者劉冠頡表示，彩色鋪面達到減速、引道效果，建議直線進圓弧前也能設減速設施。

工務局去年完成站東路彩色鋪面工程，為完善高雄車站周邊道路完整性，站西路北側彩色標線已於去年11月完成，南側在與交通部鐵道局南部工程分局多次研商，訂於2月3日、4日夜間10時至翌日上午7點進行彩色鋪面施作，已提前於今天上午7時完工並開放通行，今晚就不施工了。

工務局說明，目前站東路交通事故逐漸下降，為回應民眾建議，比照先前站西路彩色鋪面模式，以強化車道辨識度、行車導引動線及路口行車秩序，市府規劃設置南、北段路口彩色標線，一併調整停止線及機慢車停等區。

道工處表示，這次施工由工務局、交通局、警察局、環保局、交通部鐵道局南部工程分局，共同規畫與合作，施工團隊彼此配合，加上有效整合介面下，加速趕工於一個晚上即完成建國、中山及站西路彩色鋪面，謝謝市民與相關單位的協助與體諒。

劉冠頡表示，彩色鋪面的目的在於減速及引導，工務局在高雄車站站東路和站西路的作為的確有助於交通安全，但在中山路、博愛路大直線進入高雄車站圓弧道路時，部分車輛車速顯得太急，建議可以在進入前階路段的路面加設減速措施，如減速丘、減速標線、減速鋪面等。

高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往北的站東路為藍色，往南的站西路則是紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往南的站西路為紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局完成高雄車站旁道路彩色鋪面，往南的站西路為紅磚色，已開放通車。圖／高雄市工務局提供

車道 鐵道 高雄車站

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