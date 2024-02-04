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原鄉唯一身心障礙手作烘焙 進駐禮納里遊客中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣原住民鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，結合可可產業，學員們專心挑豆、曬可可豆。記者劉星君／攝影
屏東縣原住民鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，結合可可產業，學員們專心挑豆、曬可可豆。記者劉星君／攝影

屏東縣原住民鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，原本在長治百合永久屋，因租約到期等因素，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市，一旁就是長榮百合國小，期盼實現部落、社區、觀光與學校共融的多贏，也讓身障者看見自己價值。

礙微笑手作烘焙坊，由屏東縣微笑關懷協會承辦，協會創辦人思樂本（Selep）是三地門鄉，她原本在平地身障單位服務，深刻感受原鄉有許多特殊需求身障孩子，跟老公討論後，回到原鄉創辦小作所，更結合原鄉可可產業與烘焙，設置「礙微笑手作烘焙坊」。

屏東縣微笑關懷協會秘書長蔡惠珍說，協會以心智類孩子為主有19名學員。針對能力、興趣與身心狀態評估，安排不同環境以及作業活動。經專業團隊觀察培訓狀況較佳者，會進入到就業促進烘焙班強化技能，未來朝庇護商店（工廠）為目標，透過協會提供孩子們工作機會。

「看見每個身障者的優點興趣」，思樂本說，將他們分配到適合工作崗位學習，有的喜歡跟人互動、數字觀念很好，就到接待組等，有的專注重複某項動作，學習技能一技之長。

小作所設置7年多，原設在長治百合永久屋，近期因租約等因素，在立委伍麗華等人協助下，搬遷到禮納里部落遊客服務中心，感謝茂管處，讓他們進駐，他們從原本網路團購，如今設立門市，更結合多元就業方案。

小作所學員30歲小剛是智能障礙類別，他擔任可可班長，負責曬豆、挑豆渣等工作，小剛說，小作所搬到禮納里，這裡環境很美，他會將賺來的獎勵金交給阿公阿嬤，帶他們逛夜市。烘焙組學員們搭配老師們製作教學輔具，製作餅乾等，做的很開心。

屏東縣微笑關懷協會理事長江屏說，未來發展多元關懷服務，提供機會給原鄉身心障礙者參與社會生活，讓身障者能有更好生活品質。烘焙坊周一至周日上午9點開到下午6點。

屏東縣社會處身障科表示，推廣身心障礙者權利，縣內目前有14間小作所，每間約20人，協助身障者自立，8個山地原鄉中唯一設立小作所「礙微笑手作烘焙坊」，透過小型作業所，學習一技之長，看見身障者價值，搬遷到禮納里遊客服務中心旁，期盼結合觀光、社區，創造共融。

屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市空間，期盼實現部落、社區、觀光與學校共融的多贏，讓身障者看見自己價值。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市空間，期盼實現部落、社區、觀光與學校共融的多贏，讓身障者看見自己價值。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市，學員們在教保員帶領下，接待消費者、幫忙結帳。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市，學員們在教保員帶領下，接待消費者、幫忙結帳。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市空間，期盼實現部落、社區、觀光與學校共融的多贏，讓身障者看見自己價值。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉唯一身心障礙小作所「礙微笑手作烘焙坊」，搬遷到瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，除烘焙坊外，還增設門市空間，期盼實現部落、社區、觀光與學校共融的多贏，讓身障者看見自己價值。記者劉星君／攝影

屏東縣 烘焙 身障者

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