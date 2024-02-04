台糖豬驗出瘦肉精高市不預防性下架 陳其邁：加強抽驗
身為台灣最大養豬戶的台糖，昨天爆發旗下產品梅花豬肉片驗出瘦肉精，其中在高雄地區曾售出一盒該批號產品，高雄市長陳其邁表示市府衛生局會持續針對瘦肉精加強檢驗，尤其對於台糖肉品更會不定時加強抽查。
台糖安心豚冷凍梅花肉片檢出瘦肉精，被台中市府抽驗國產肉品，新竹市府衛生局昨天實施預防性下架，高雄地區曾出售過一盒同批號產品，其餘全已回收，高雄市衛生局表示，因台糖已下架同品項、不同批次的產品，所以高雄市衛生局就未啟動預防性下架。
針對台糖豬肉含瘦肉精事件，高雄市長陳其邁表示，按規定瘦肉精要零檢出，因此衛生局會持續性地加強查驗各類食品安全，當然瘦肉精也是加強檢驗的項目。目前高雄地區同批號產品僅售出一盒，其他都已經下架，正值民眾年貨採買期間，衛生局也會持續對台糖豬肉做抽查工作。
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