萬物齊漲高雄勞工花市不漲 銅板價也可逛滿園春意

「2024祥龍迎春勞工花市春節花卉展」即日起至2月18日，在高雄市勞工公園登場，花農迎接祥龍，應景的百花上架。高雄市花卉協會理事長、市議員黃彥毓，特別情商花農回饋民眾捧場，「萬物齊漲，勞工花市不漲」，大家帶著銅板也可以來逛花市。今天下午3點開幕活動，現場分送花卉福袋分享，送完為止。

雲林農家子弟出身的黃彥毓說，雖然自己沒種過花卉，但能體會花農的辛苦及消費者面對萬物齊漲的壓力，所以情商花農共體時艱，盡量回饋消費者，不要漲價。花農們也齊聲響應。

勞工花市主任簡美玉表示，春節想賞花就到勞工花市，有錢沒錢、有買沒買都歡迎，從頭逛到尾，春節應景花卉種類上百種，讓大家感受繽紛的春意。

高雄市花卉協會常務理事吳建昌說，勞工花市50幾攤的花農，數十年來從不會趁春節漲價，消費者盡可放心大量採購，春節也不打烊，每天上午9點到傍晚6點。本土和進口花卉任君挑選，爭奇鬥艷的蘭花、20元銅板價的多肉植物、小花小草及長年生的花果樹，也都應有盡有。

花農張仁忠自家園裡培育的萬代蘭及仙履蘭，數量超過10萬株，萬代蘭幼苗都是從泰國進口，歷經數年的照顧，有的高達150公分，堪稱是花市「身材最高」的蘭花。他說，大多數的蘭花都是一年開一次花，萬代蘭則是多年生，一代接一代，一年可以開很多次。他不但教消費者買回家後如何照顧，還提醒不要花謝後就「棄養」。