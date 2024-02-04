紅髮艾德演唱會湧9.4萬人 90分鐘完成散場疏運

中央社／ 記者林巧璉高雄4日電

英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引大批樂迷，場內外即時人數一度達9萬4646人，再次刷新紀錄。散場時捷運加密，搭配接駁車，90分鐘完成疏運。

交通局今天凌晨發布新聞稿指出，紅髮艾德（EdSheeran）演唱會吸引9萬餘人，其中女性比例近6成，高雄市長陳其邁親至主場館應變中心督導疏運工作，民眾進、離場秩序良好。演唱會於昨晚10時19分結束，晚間11時49分即完成疏運，過程花費90分鐘。

陳其邁表示，為順利疏運湧入樂迷，增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距縮短至3分鐘一班，並加派散場接駁車，將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

交通局表示，昨天捷運世運站以3分鐘密集班距疏運，單日累積運量達27萬人次。散場時更加派40輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站與捷運高雄車站。演唱會整體疏運狀況良好，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施。

市府為延續演唱會經濟，推出「商圈夜市優惠券」，高雄目前也有黃色小鴨「冬日遊樂園」活動，高市府歡迎樂迷朋友續留高雄看小鴨逛市集。

捷運 演唱會 高鐵

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