熱博會登場 Q萌泰迪熊邂逅屏東

屏東熱帶博覽會邁入第9年，縣長周春米開箱全台最大「泰迪熊遊屏東」立體彩繪稻田，為期31天的熱博揭開序幕。今年以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，推出3大主題區及19個農林漁畜特色館區。

熱博今年加入異國風味「日本稻之驛」主題，邀請20多個日本單位參展，友好姊妹城市鹿兒島縣展出知名景點意象。另新增屏東科技大學無人機載具應用研發中心合作的無人機，讓大眾了解現代農業自動化進展，感受AI技術賦予農業新活力。

縣長周春米說，熱帶農業博覽會呈現跨國際、跨區域的創新理念，讓屏東農業走向世界，新年走春就來熱博與泰迪熊同遊屏東，開啟夢幻旅程。今年場域擴大，為提供便利的旅遊體驗，全區免費停車及接駁服務，並為行動不便旅客設預約的復康巴士，請遊客多利用公共運輸工具，避免塞車之苦。

縣府指出，展期至3月3日結束，僅除夕（2月9日）休園一天，「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，以童話故事串聯40公頃展區，分成農業物產館「物產王國」、夢蝶湖「冒險森林」、豐和館「田野饗宴」主題區，另有比足球場還大的泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園、科技夢想屏東起飛等19個館區。